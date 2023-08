De nemcsak sugárzó arca keltette fel az emberek figyelmét, hanem gömbölyödő pocakja is. A csodaszép sztár ugyanis második gyermekét hordja a szíve alatt, amit most már nem is titkol a világ elől. Sienna valószínű szerette volna megvárni azt a bizonyos 12 hetet, amíg biztos nem lesz az új jövevény érkezése. Ám még azt követően is sikerült elrejtenie a rajongók elől. A jelek szerint az 5. hónap körül lehet, és a közérzete is tökéletes, mivel rendkívül jól érzi magát a bőrében és sokat van a levegőn is.

A 41 éves színésznő egy pici bikiniben mutatta meg magát, amit egy stílusos napszemüveggel egészített ki, hogy igazán nyaralós legyen a megjelenése. Szemmel láthatóan nagyon jól telik a terhességének első fele, hiszen mosolyogva, boldogan mártózott meg a tenger hűs habjai között, majd ment a társaságával vacsorázni.

Millernek egyébként már van egy kis lánya, aki 10 éves és a Marlowe nevet kapta tőle és volt párjától, Tom Sturridge-től – akit egyébként sokan a Sandman című Netflixes produkcióból ismerhetnek. jelenleg a 26 éves Oli Green színésszel alkot egy párt, akivel úgy fest, valóban nagyon komoly a kapcsolat.

