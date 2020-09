Másfél év és egy eljegyzés után szakított Sienna Miller és vőlegénye

Amikor és szerelme hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat, mindenki biztos volt abban, hogy ez most tényleg nagyon komoly. A sztárpár is így gondolta, hiszen januárban David Zwirner el is jegyezte a színésznőt, akivel akkor egy éve randizgattak, és már az esküvőt tervezgették. Azonban az elmúlt hónapok rájuk is hatással voltak!

Most kiderült, hogy a sztárpár bő fél év jegyesség után a szakítás mellett döntött; vagyis pontosabban határozott úgy, hogy felbontja az eljegyzést. Hogy miért, azt nem tudni, ugyanis bár a külföldi lapok felvették a kapcsolatot a színésznő menedzserével, ő nem kommentálta a történteket. Annyi biztos, hogy most ismét szingli!

A színésznő nem először volt menyasszony. 2004-ben Jude Law-val élt komoly kapcsolatban, aki meg is kérte kezét, ám a színész félrelépett gyermekei dadusával, és bár próbálták rendbe hozni kapcsolatukat, végleg szakítottak. másik komoly partnere Tom Sturridge volt, akivel 4 évig voltak együtt, szintén jártak jegyben, és egy kislányuk született.

