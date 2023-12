szerelmi életével kapcsolatban folyamatosan megy a találgatás, a rajongók ugyanis nagyon szeretnék, ha végre rátalálna az a szerelem, amit megérdemel. Bár voltak kisebb kalandjai, a legutóbbi nagy szerelme Justin Bieber volt, akivel csaknem 10 éven keresztül alkottak egy párt, mindezt egy elég se veled, se nélküled kapcsolatban. Justin azóta megházasodott, Selenának pedig elege lett azokból a férfiakból, akik csak kihasználják, így nagyon megfontolja, ki az, akinek igent mond egy randira.

úgy indította az idei évet, hogy mindenki azt találgatta, vajon tényleg összejött-e a zenész Drew Taggarttal, amire ő maga válaszolt Instán, ahol kijelentette, hogy továbbra is szingli. Az évet viszont már nem egyedül fogja búcsúztatni, a pletykák szerint ugyanis rátalált a szerelem Benny Blanco producer személyében. Az énekesnő maga is hallotta a híreket, és úgy döntött, hogy tisztázza a dolgokat és véget vet a találgatásoknak, pláne, hogy nemrég a saját műsorában is elszólta magát azzal kapcsolatban, hogy szerelmes.

A Popfactions nevű Insta-oldal összeszedett néhány bizonyítékot a románcra egy posztban, ami alá maga Selena is kommentelt, mégpedig azért érezte úgy, hogy meg kell védenie magát, mert rengetegen betámadták azzal, hogy Benny nem túl jóképű és nem is illik igazán az énekesnőhöz.

a következőket válaszolta:

„Ő az én mindenem a szívemben.”



„Nem értem. Ha tényleg törődsz velem. Most vagyok a legboldogabb.”



„Nyugodtan mondj, amit csak akarsz. De sosem fogom engedni többé, hogy a szavaid irányítsák az életem. Soha. Befejeztem ezt. Ha nem tudsz elfogadni, amikor a legboldogabb vagyok, ne legyél az életem része sem.”



A hozzászólásaiból az is kiderült, hogy már fél éve együtt vannak, nemrég pedig egy Insta-sztorit is megosztott, amin félig látható új szerelme.

forrás: Getty Images/Jeff Kravitz Ő Benny Blanco producer, Selena Gomez új szerelme.

