Selena Gomez intim fotót osztott meg új szerelmével, akitől már gyűrűt is kapott

és a zenei producer, Benny Blanco már jó pár hónapja, pontosabban fél éve randiznak, így elérkezettnek látták az időt, hogy a nyilvánosság előtt is felvállalják kapcsolatukat. Selena barátai szerint a most 31 éves énekesnő már hosszú ideje nem volt ilyen boldog, és ezt bizonyítják sztár legújabb fotói, amik Selena egyik legjobb barátja, Taylor Swift szülinapján készültek New Yorkban. A felvételekről egyértelműen kiderül, hogy Benny és Selena párosáról már barátaik is tudhattak egy ideje, mert a jelek szerint a férfi is jó kapcsolatot ápol a társasággal.

A jó hangulatú csoportképek mellett pedig Selena egy intim pillanatot is megosztott a követőivel, hiszen a fotón éppen forró csókot váltott szerelmével, és közben megvillantotta új gyűrűjét is. Azt ugyan még egyikük sem árulta el, mit jelképez az ékszer (például azt, hogy már az eljegyzésen is túl vannak), de nem lennénk meglepve, ha az énekesnő hamarosan bejelentené, hogy eljegyezték, mivel azt mondja, szerelmes, és nem titkolja, Benny a mindene.

Lehet, hogy ők lesznek a sztárvilág újabb álompárja?

Ha szerelemről van szó, a kor tényleg csak egy szám

