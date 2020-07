A nyári szezonban elég nagy a választék gyümölcsök terén, az eper, meggy és dinnye pedig többnyire a legnépszerűbbek közé tartoznak. Érthető, hiszen finomak, ráadásul igazán egészségesek is: egy korábbi cikkünkben már összegyűjtöttük neked, miért érdemes most igazán sok dinnyét fogyasztanod!

Azonban a sárgabarack mellett sem érdemes szó nélkül elmenni, hiszen ez a gyümölcs igazán pozitív hatással van a testedre. Érdemes akár naponta fogyasztanod belőle, a lentiekben pedig eláruljuk, miért!

1. Alacsony kalóriás

Mindössze két darab friss sárgabarack 34 kalóriát tartalmaz, de közben tele van egészséges vitaminokkal és fehérjékkel. Elsősorban A-, C- és E-vitaminban gazdag, de kálium is található benne, rostjai pedig segítik az emésztést. Viszont arra figyelj, hogy ne hámozd meg, mert elsősorban ez tartalmazza a pozitív összetevőket!

2. Tele van antioxidánsokkal

Számtalan antioxidáns megtalálható a sárgabarackban, többek között azok a flavonoidok, amelyek több betegséggel (például diabétesszel, szívproblémákkal) is képesek felvenni a küzdelmet. Egy kutatás szerint például azoknál, akik nagyobb arányban juttatják ezt be a testükbe, alacsonyabb volt az oxidatív stressz mértéke, és a gyulladások mértéke is csökkent.

3. A bőröd meghálálja

Amit eszel, hatással van a külsődre is, ezért kell nagyon odafigyelned a táplálkozásra. A sárgabarack ilyen szempontból is előnyös, hiszen a benne lévő C- és E-vitamin semlegesítik a környezetedben lévő, bőrödbe jutó toxinokat, ráadásul az UV-sugárzással szemben is plusz védelmet nyújtanak (itt megjegyeznénk, a naptejet nem váltja ki, úgyhogy azt semmiképp se hagyd ki a strandtáskádból!). Ráadásul a vitaminok segítenek a kollagén termelésében, amelyek a bőrödet rugalmassá teszik, és lassítják a ráncok megjelenésének folyamatát.

4. Hidratáló

Ahogy a legtöbb gyümölcs, úgy a sárgabarack is magas víztartalommal rendelkezik, ami elengedhetetlen a helyes vérkeringéshez, az ideális testhőmérséklet megteremtéséhez, valamint a szervezeted egészséges működéséhez. Egy bögrényi, szeletelt sárgabarack nagyjából másfél deciliter vízzel ér fel, és bár ez önmagában nem váltja ki a folyadékokat, tökéletesen kiegészíti a napi fogyasztást!

