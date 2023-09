Gondoltad volna, hogy a sajt karcsúsíthat is? Egy tanulmány erre hívja fel a figyelmet

Amikor fogyni szeretnél, valószínűleg nálad is tiltólistára kerül néhány étel, ami magas kalóriatartalma miatt visszatart attól, hogy megszabadulj a felesleges kilóktól. Ide tartoznak egyebek között a tészták, a csokoládék és a sajt is, amiket nehéz szívvel, de száműzöl az étrendedből. Most viszont egy új kutatás rávilágít arra, hogy nem biztos, hogy erre szükség van: legalábbis a sajt esetében, ugyanis különös összefüggésre jöttek rá a sajtfogyasztók körében a kutatók.

A dán Aarhusi Egyetem szakértői a közelmúltban rávilágítottak, hogy a franciák nagy sajtfogyasztók, mégis egészségesebbek európai társaiknál. Kevesebb esetben fordul elő náluk szívkoszorúér-betegség, ráadásul a várható élettartamuk is meghaladja az európai átlagot a maga 82 évével – miközben 23,9 kg sajtot fogyasztanak el átlagosan évente. Ehhez képest a brit adatokat elemezve arra jutottak a szakértők, hogy esetükben kétszer annyi a szív- és érrendszeri megbetegedések száma 81 éves várható élettartam mellett, miközben csupán 11,6 kg sajtot fogyasztanak évente. Ez a megállapítás még nevet is kapott, a „francia paradoxról” van szó.

Az egyetem kutatásából kiderült, hogy azoknak, akik több sajtot fogyasztanak, magasabb a szervezetében vajsav szintje, ami miatt kisebb mértékben kell az elhízástól tartaniuk, mert mindez magasabb anyagcseréhez és alacsonyabb koleszterinszinthez kapcsolódik.

„A megfigyeléseink azt mutatják, hogy a vörösbor fogyasztása önmagában nem magyarázza meg a paradoxont, és a tipikus francia étrend néhány egyéb összetevője is felelős lehet a szív- és érrendszeri betegségek és az ehhez kötődő halálozások csökkentéséért”

– állítják a kutatók, akik szerint a sajtban kell keresni a megoldást. A francia kéksajt egyébként gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, ráadásul ezt a gyomor savas környezetében fejti ki a legjobban.

