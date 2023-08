8 ruhadarab, amit soha ne viselj, ha repülőn utazol

Összepakolni egy repülős utazásra felér egy sokismeretlenes egyenlet megoldásával, hiszen a poggyász méretét és súlyát is szem előtt kell tartani, nem is beszélve arról, amikor ki kell választani, hogy melyen ruhadarabokat viseljünk a várva várt utazás alkalmával. Sokszor hosszabb gondolkodás szükséges az utazásra szánt outfit összeállításához, hiszen olyan sok szempontnak kell megfelelni: legyen mindenekelőtt kényelmes, de nézzen is jól ki jól, valamint a kötelező ellenőrzés során se okozzon felesleges akadályt a ruházat. Míg valaki a mackónadrágra esküszik, addig más el sem tudná képzelni, hogy ne elegánsan szálljon fel a fedélzetre, így nincs igazi szabály arra vonatkozóan, hogy miben érdemes utazni a repülőn, csupán olyan íratlan szabályok vannak, amiket a gyakorlott utazók, légiutas kísérők és utazó bloggerek tapasztalataiból gyűjtöttünk össze.

Íme az a 8 ruhadarab, amit felejts el, ha repülős útra indulsz!

Galéria / 7 kép 8 dolog, amit soha ne viselj, ha repülőn utazol Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig íme néhány sötét titok a légiutas-kísérők szerint, amit csak a szakmabeliek tudnak!

Galéria / 10 kép Légiutas-kísérők felfedték a legsötétebb titkokat Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.