Dráma, akció, könnyek! 20 film, amit Quentin Tarantino szerint egyszer mindenkinek látnia kell

a '80-as években öt éven át dolgozott egy videótékában, ez idő alatt pedig bőven volt lehetősége arra, hogy magába szívja a filmtörténet minden aprócska részletét. 1983-ban készült el első rövidfilmje, a Love Birds in Bondage, amit 1987-ben a szintúgy általa írt és rendezett My Best Friend's Birthday követett. Végül az 1992-es Kutyaszorítóban hozta meg a várt siker számára. Karrierje során összesen 17 filmet rendezett, és 23 forgatókönyvet írt, olyan alkotásokat köszönhetünk neki, mint a Tiszta románc vagy a Született gyilkosok. A két Oscar-, két Golden Globe, Arany Pálma, BAFTA és Lumière-díjas pedig meg kell hagyni, hogy nagyon ért ahhoz, hogy ne csak hihetetlenül jól összerakott történeteket álmodjon meg, de azokat a lehető legprofibb szinten tálalja a filmvásznon. Ennek fényében egy, a művésztől érkező filmajánló kiemelten aranyat ér!

Következzen tehát 20 kedvenc filmje!

Az InStyle magazin írása.