Puskás-Dallos Bogi megosztotta az első videót a kisfiáról: Ábel hihetetlenül édes

Puskás-Dallos Bogi és Peti szeptember 8-án jelentette be, hogy egy nappal korábban megérkezett a várva várt kisfiuk a világra. Mint írták, eljött a csodálatos pillanat, hogy a karukba ölelhetik kisfiukat, és ez az érzés semmi máshoz nem fogható. Ábel rengeteg jókívánságot és kedvességet kapott a barátoktól és a családtól is, amit ezzel a poszttal is szeretett volna megköszönni a pár.

Most újabb felvétel látott napvilágot, Bogi ugyanis megosztott egy nagyon édes videót a kisfiáról, ami épp a kiságyban fekszik és altatódalt hallgat. Mellette pedig ott van az első kis játéka is.

„Az, hogy a te anyukád lehetek, a legcsodálatosabb dolog a világon” - írja a posztban Bogi, amire rengeteg reakció és komment érkezett.

Bogi és Peti fantasztikus időszakon megy most keresztül, a boldogságukban pedig igyekeznek osztozni is. Reméljük, rengeteg fotót és videót láthatunk még a kicsiről a jövőben!

Náluk duplán érkezett a boldogság:

