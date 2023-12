Válaszolj erre az egyetlen kérdésre, és kiderül, hogy pszichopata vagy-e!

A pszichopatákra jellemző, hogy nulla empátiával rendelkeznek és bármit megtesznek azért, hogy érvényesítsék az érdekeiket és elérjék a céljaikat. Ebbe természetesen beletartozik az, hogy átgázolnak másokon, manipulálják a környezetükben élőket és mindent megtesznek azért, hogy ők kerüljenek ki győztesen egy-egy szituációból. Nem feltétlenül könnyű felismerni az ilyen embereket, ugyanis nagyon tehetségesen álcázzák magukat. Ha erre a cikkre tévedtél és villámgyorsan lekattintottad, hogy kiderítsd, pszichopata vagy-e, akkor el kell, hogy spoilerezzük az eredményt: biztosan nem vagy az. A pszichopaták ugyanis egyáltalán nem aggódnak ezen, sőt valójában semmin sem stresszelnek igazán.

Ha ezek után is kíváncsi vagy a kérdésre, akkor jó helyen jársz, az interneten ugyanis kering egy ideje egy pszichológiai teszt, amely választ ad arra, hogy pszichopata vagy-e. Íme:

A történet egy lányról szól, aki az édesanyja temetésén megismerkedik egy sráccal. A lány csodásnak tartotta ezt a fiút az első perctől kezdve, álmai pasija volt, így azonnal beleszeretett. Néhány nap múlta a lány megölte a saját lánytestvérét. Mi motiválta abban, hogy ezt megtegye?

forrás: Részlet az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című filmből Zac Efron Ted Bundy pszichopata sorozatgyilkost alakítja az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című filmben.

A pszichológiai tesztre elvileg csak azok tudnak válaszolni, akikben megbújik a pszichopaták jellemzője. Gondolkodj egy percig, és bökd rá a választ! Az internet szerint, ha erre gondoltál, sajnos elképzelhető, hogy tényleg pszichopata vagy:

A válasz: Abban reménykedett, hogy a srác eljön a tesója temetésére is.

Mi itt a szerkesztőségben azonnal arra asszociáltunk, hogy féltékeny lett a tesójára, ezek szerint egyikünkkel sincs gond, nem igaz? Viccet félretéve, akkor sincs semmi ok a pánikra, hogy épp helyes választ adtál. A teszt ugyanis nem ad valódi diagnózist, pszichopatának lenni sokkal összetettebb dolog ennél, és még a pszichológusok sem mondják ki a végső döntést egy-egy személy esetében, mielőtt az egy sor teszten végig nem megy. Arról nem is beszélve, hogy nem minden pszichopatából lesz hidegvérű gyilkos, épp ellenkezőleg, sikeressé is válhatnak az életben.

Ahogy a Wikipédián is olvasható, Hervey Cleckley összeszedte a pszichopátia jellemzőit, melyek a következők:

Felületes báj, amit fel is használ ahhoz, hogy elérje céljait

Téveszmék hiánya és a patológiás gondolkodás más jeleinek hiánya

Idegeskedés hiánya

Megbízhatatlanság

Őszinteség hiánya

A megbánás és szégyenérzet hiánya

A szociális normák szándékos megszegése

Gyenge ítélőképesség és a saját hibáiból való tanulás hiánya

Kóros egocentrikusság, szeretetképtelenség

Öngyilkos szándékok, bár ritkán valósítja meg

Empátia teljes hiánya

Személytelen, unalmas szexuális élet

Felelőtlenség

Forrás