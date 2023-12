utálom a karácsonyt

Olyan, mintha minden évben egyre korábban kezdődne a karácsonyi szezon, hiszen szinte még el sem aludt a mécses a töklámpásokban, már felcsendül Mariah Carey hangja a rádiókban, hogy elénekelje az All I Want For Christmas Is You című slágerét. Az őszi dekort pillanatok alatt váltja fel a köztereken, plázákban a karácsonyi izzósor és a girlandok, a boltok polcai pedig megtelnek a különféle termékek „Christmas limited edition” változataival és egyfolytában a karácsonyi filmek jönnek velünk szembe mindenhol.

Ez az az időszak, amikor egyre több családtagunk, barátunk vagy kollégánk, elkezdi emlegetni, mennyire hihetetlenül utálják a karácsonyt. Te pedig minden évben, most is felteszed magadban a kérdést, mégis mi okuk lehet erre? Nos, az Amerikai Pszichológiai Társaság (APT) egy felmérés segítségével kiderítette, miért gyűlölheti meg valaki a szeretet ünnepét. Vágjunk is bele!

Amikor a karácsony egyenlő a veszteséggel – családi tragédia

Az első és legfontosabb dolog, ami az APT felméréséből kiderült, hogy a válaszadók közel 40 százaléka extrém stresszesnek érzi magát az ünnepek előtt, félnek tőle, hogy nem lesz elég pénzük ételre, italra és ajándékokra, illetve a családi összejöveteleket sem várja mindenki lelkesen. Ez tehát adott, a helyzet pedig még rosszabb, ha esetleg a karácsonyhoz korábbi szomorú emlékek, esetleg tragédiák fűződnek, ahogyan erre a kérdőív is rámutatott.

„A nagymamám idősek otthonába került, utoljára éppen karácsonykor, december 25-én láthattam őt, ezután többé nem ölelhettem meg soha, mert jött a COVID, látogatási tilalom volt, ő pedig ezalatt hunyt el. Emiatt számomra már sosem lehet boldog az ünnep, úgy érzem” – osztotta meg velünk ehhez kapcsolódó történetét név nélkül egy olvasónk, hogy segítsen megérteni, milyen érzés így az ünnepi időszak.

Nem mindenki szereti a kötelező összejöveteleket

A családi tragédia után a második leggyakoribb ok a karácsony utálatára az volt, hogy sokak számára óriási teher az ilyenkor kötelező rokoni látogatás. Nagyon sok olyan család van, ahol a rokonság messze lakik egymástól, így kényelmetlen cipekedéssel, utazással, kanapén, vendégágyon kínlódással telik az ünnep. Ezen kívül gyakori, hogy sok az ellentét a családtagok között, így nehéz hosszabb időn át egy asztalnál ülniük.

forrás: Unsplash/cmophoto Vannak, akik utálják a karácsonyt, ennek számos oka lehet.

A bolti eladók az emberek legrosszabb arcát látják ilyenkor

Azok, akik boltokban dolgoznak, kasszáznak, nagyon könnyen megutálhatják a karácsonyt, hiszen ilyenkor a sok ideges, szorongó vásárló hajlamos rajtuk levezetni a feszültséget. Így ki ne várná az ünnepek végét?

Akadnak olyanok, akik csak egyszerűen nagyon unják

Egy kicsit olyan minden karácsonykor, mintha beakadt volna a lemez. Ugyanazok a dekorációk, dalok, ételek és italok. Tényleg olyan fura, hogy valaki azért utálja a karácsonyt, mert nagyon unja? Az APT felmérése szerint egyáltalán nem.