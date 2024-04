Sajnálatos módon sokan nem is tudják, hogy milyen értékes vitaminforrás a petrezselyem. Pedig rendkívül gazdag vitaminokban, növényi vegyületekben és ásványi anyagokban is. Ez pedig olyannyira igaz, hogy a petrezselyem kiváló K-vitamin forrás, ez pedig nélkülözhetetlen mind az erős csontozat megtartásához, mind pedig a szív egészségéhez. De az értékes K-vitamin mellett található benne B- és C-, E- és A-vitamin is.

Fontos tudni, hogy a petrezselyem nem csupán fűszernövény, de gyógynövény is. Érdekesség, hogy annak ellenére, hogy kalóriatartalma alacsony, mégis tápértéke kifejezetten magas. A fent említett vitaminokon túl pedig elképesztően gazdag ásványi anyagokban is, ugyanis megtalálható benne a foszfor, a kalcium, a kén, réz és a vas is.

forrás: alleksana/pexels

Ennek tekintetében pedig nem csupán több petrezselymet érdemes fogyasztani, de bizony a szárát sem érdemes kidobni, hiszen rengeteg vitamin van benne, és számos jótékony hatása van. A szára egyébként kiváló ízesítés lehet levesekhez, alaplevekhez, ezentúl ajánlják babfélék és halak ízesítéséhez is. Így fontos, hogy ezeknek tudatában jobban megbecsüljük az adott fűszernövényt. De nézzük is, milyen jótékony hatásai vannak a petrezselyemnek!

Íme a petrezselyem jótékony hatásai!

Galéria / 7 kép A petrezselyem jótékony hatásai: rákellenes hatásáról is ismert Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az Éva Magazin írása.