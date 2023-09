Szakítottak, a párod mégis tartja a kapcsolatot az exével? Ez lehet az oka

Van, aki lazán kezeli, más majd’ megőrül, ha szóba kerül a párja exe. Az viszont már egy más szint, amikor az ex a jelenünk része azáltal, hogy a párunk tartja vele a kapcsolatot. Mikor ártalmatlan, és mikor érdemes nyitva tartani a szemünket?

Ne félj tisztán látni!

Két eset létezik, amikor a párunknak semmiféle magyarázatot nem szükséges arra adnia, hogy miért tartja a kapcsolatot az exével: a közös gyerek és a közös üzleti ügyek. Minden más esetben érdemes a végére járni a dolognak, mert azzal, hogy az exek még a szakítás után is kontaktálnak, sok bosszúságot okozhatnak és bizonytalanná tehetik a jelenlegi párjukat.

Kár lenne tagadni, a legtöbb esetben arra gondolunk, hogy az exek azért tartják egymással a kapcsolatot, mert nem múltak el az érzéseik egymás iránt. Ha erre gyanakszol, egyszerűen figyeld meg a testbeszédét, a szavait, amikor az exéről beszél: ha nem érzelemmentes a kommunikációja, akkor érdemes nyitva tartanod a szemedet és a füledet is. Nem bizalmatlanságra és folyamatos nyomozásra buzdítunk, csupán arra, hogy ne félj tisztán látni.

Barátkoznak

Tény, hogy ha valakivel sokáig voltunk együtt, akkor természetes, hogy – ha csak nem sikerült viharosra a szakítás, vagy nem volt kifejezetten rossz a kapcsolat –, nosztalgiával gondolunk vissza a közös múltra. Amikor azonban az exek nem engedik el egymást, és napi vagy heti szinten üzengetnek, megosztják az életük történéseit, az már lehet egy red flag. Az exek közötti barátság viszont azzal is együtt járhat, hogy egymástól kérnek tanácsot, segítséget és egymással osztanak meg bizalmas dolgokat. Amikor az exek barátkoznak, az a legtöbb esetben valójában (minimum) az egyik fél kötődéséről, akár reménykedéséről is szólhat.

Hozzá kell tennünk, hogy ritkán, de van olyan, hogy valóban csak barátságot ápolnak, és semmilyen hátsó szándék vagy elnyomott érzelem nincs kettejük között. De ilyenkor is számolni kell azzal, hogy a barátságok bizalmi viszonyok, és kellemetlen helyzetet teremthet, ha a kettőtök dolgait az exével beszéli meg a párod. Erre persze, felállíthattok olyan szabályt, hogy a ti ügyeiteket nem tárgyalja ki vele, de lássuk be, ezt nem feltétlen egyszerű kivitelezni egy barátságban.

A hirtelen előkerülő ex

Az is előfordulhat, hogy amíg nem léptél be a képbe, az ex a múlt homályába veszett, de ahogy megjelentél, mint potenciális barátnő, előkerült az ex is. Ha ez a helyzet, akkor nem feltétlen arról van szó, hogy az ex szeretne valamit a párodtól, inkább egyfajta keserű szájízről.

Amikor szembesülünk azzal, hogy a másik tovább lépett, az nem a legkellemesebb érzés, és ilyenkor sokakban feltámad a bizonyítási vágy: saját maguknak akarják bebizonyítani, hogy még mindig fontosak, jobbak, szebbek, mint a jelenlegi barátnő. Ideális esetben a párod határokat szab az exnek, ha azonban ezt nem teszi, nyugodtan rákérdezhetsz a kihagyott lépés okára.

Amikor az ex házi ezermesternek használja a párodat

Az exek kényelemből is tarthatják a kapcsolatot – elég csak belegondolni abba, amikor az ex kisebb-nagyobb ház körüli dolgokban kéri a párod segítségét. Ennél kevesebb idegesítő és frusztráló dolog létezik, és nem is kell ezzel együtt élned, ha rossz érzést kelt benned, hiszen ez egyértelmű határátlépés. Kedvesen, de határozottan add a párod tudtára, hogy nem esik jól, amit tesz, és kérd meg, hogy a jövőben mellőzze a kapcsolattartást az exével. Ne ultimátumot adj neki, pusztán mondd el, hogy ez hogy érint téged. Amennyiben továbbra sem változtat, azt veheted jelzésnek is arra vonatkozóan, hogy hol állsz a prioritási listáján.

Bármi is az indok, neked kell eldöntened, hogy részedről mi fér bele egy kapcsolatba, és mi nem, ahogy azt is neked kell tudnod, hogy mi, miért érint rosszul. A te felelősséged, hogy én-üzenetekben kommunikáld azt, ami zavar, ne várd, hogy gondolatolvasó legyen a párod! Mondd el, ami bánt, és figyeld a reakcióját, mert az sok mindenre választ fog adni.

