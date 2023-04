Mindenkinek más tapasztalatai vannak a különböző szépészeti beavatkozásokkal kapcsolatban, legyen szó plasztikai műtétről, töltésről vagy éppen botoxról. A legtöbbször azonban nem látunk bele abba, hogy mi is történik egy-egy ilyen alkalommal, mert valahogy senki nem akarja őszintén bevallani, ha valami „alakított” magán.

Mivel sokkal könnyebb azt mondani, hogy minden természetes rajtunk, mint elmondani, hogy ezt és azt megcsináltattuk magunkon, ha pedig te is ezen gondolkozol, akkor ezt és azt gondold át előtte stb. Egy amerikai újságírónő azonban úgy döntött, hogy őszintén leírja élete első ajakfeltöltésének élményeit, sőt, még a végeredményt is megmutatja. Most az ő tolmácsolásában hallhatjuk saját történetét.

„A barátaimmal szokásunk, hogy elküldjünk egymásnak a sztárok képeit, és megpróbáljuk megtippelni, hogy vajon ki, milyen beavatkozáson esett már át. Félreértés ne essék, egyikünk sem ítélkező típus, úgy gondolom, hogy mindenki saját maga dönt a testéről, és ha valaki jobban érzi magát egyes beavatkozásoktól, akkor go for it! Bevallom őszintén, én komolyabban soha nem gondolkoztam ilyesmin, aztán néhány hete egy fillerekről szóló Insta-oldalra keveredtem, és olyan lenyűgöző előtte/utána képeket láttam, hogy komolyan elgondolkoztam... Talán egyszer bevállalhatnám az ajakfeltöltést? Mivel világ életemben a természetesség híve voltam, és azt sem mondanám, hogy túl vékony ajkaim lennének, de elgondolkoztam, hogy mennyivel jobban állhatnának bizonyos színű rúzsok, ha egy picit teltebbek lennének az ajkaim... Csak egy nagyon kicsit... Pár nappal később már teljesen biztos voltam benne, hogy belevágok, az ismerőseim viszont le akartak beszélni. Nem értették, miért akarok nagyobb ajkakat, szerintük semmi szükségem nincs erre a beavatkozásra, de én megnyugtattam őket, hogy semmilyen drasztikus változást nem szeretnék” – kezdte a történetét Samantha, majd így folytatta:

„Több hétnyi kutatás után rátaláltam Dr. Doftra, és teljesen biztos voltam benne, hogy ő a tökéletes számomra. Miután elmentem hozzá, megbeszéltük, hogy a lehető legtermészetesebb hatást szeretném elérni, ezért abban egyeztünk meg, hogy az egy milliliter töltőanyagot (hialuronsav) két különböző alkalommal fogja az ajkaimba fecskendezni, így sokkal természetesebb lesz az eredmény. Amikor Dr. Doft feltette az ajkaimra a zsibbasztó krémet, akkor kezdtem csak igazán felfogni, hogy most már tényleg végigcsinálom a procedúrát. Side note: készülj fel, hogy mikor már fent van a szádon az általam csak zsibbasztó krémnek hívott termék, a nyálad erőteljesen folyni fog. És amikor ez megtörténik, egy dologra nagyon figyelj; semmiképpen ne nyeld le a krémet, ezt én is csak utólag tanultam meg, ugyanis ezután 45 percre elzsibbadt a nyelvem... Szóval velem ellentétben inkább várd meg, amíg az orvos alaposan megtisztítja az ajkaidat a krémtől, és csak ezután foglalkozhatsz a nyáladdal... Dr. Doft először a felső ajkamat injekciózta be, és csak azután az alsót, közben pedig folyamatosan visszahúzta azokat, hogy minden a lehető legegyenletesebb legyen. Körülbelül már 15-20 perc után látni lehetett az eredményt. Ami a fájdalmat illeti, éreztem a tű minden egyes szúrását, ez viszont gyanítom, hogy azért volt, mert kezdetben sokat nyalogattam a zsibbasztó krémet az ajkaimról... Ennek ellenére a fájdalom megérte, leginkább csípő érzésként írnám le, amit az ember egy kozmetikai kezelés során is simán kibír” – mondta Samantha, majd így folytatta a történetét:

„Az első körös ajakinjekciók gyógyulása a vártnál könnyebben ment, ami nagyban köszönhet annak, hogy Dr. Doft közvetlenül utána jégpakolást adott, hogy megnyugtassa a területet a duzzanattól. Bár az ajkam mérete ezután napokig ingadozott, körülbelül 48 órával a találkozó után tudtam, hogy készen állok további töltőanyag beadására. A cél: nagyobb volument adni a felső ajkak külső sarkának. Bár az ajkaim határozottan nagyobbak lettek, tudtam, hogy egy második injekciós körrel szeretném kiegyenlíteni a térfogatot, úgyhogy le is foglaltam a következő időpontot Dr. Doftnál.

A második találkozóra inspirációs képeket vittem, Dr. Doft pedig nagyon egyetértett ezzel; azt mondta, hogy ha világos elképzelést ad a páciens az orvosának arról, hogy mit szeretne, az segít abban, hogy ketten együttműködjenek, és olyan eredményt érjenek el, amiben mindketten egyetértenek.

„Másnap reggelre az alsó ajkam úgy nézett ki, mintha lehorzsoltam volna, de fájdalmat vagy kellemetlenséget nem éreztem. Az ajkam mérete ekkor közel sem ingadozott annyira, mint az első körös töltőanyag beadásakor, a duzzanat ugyanis gyorsan lement (48 órán belül) és maradt is az, aminek az ajkam mérete várhatóan a hátralévő hónapokban marad. Megjegyzés: az ajkak kiszáradhatnak az ajakbefecskendezés után, az enyémek legalábbis így érezték. Míg egyesek azt mondják, hogy a töltőanyag fokozza a nedvességmegőrzést, én úgy tapasztaltam, hogy a töltőanyag hihetetlenül kiszárította az ajkaimat, de szerencsére ez a mellékhatás csak egy rövid gyógyulási fázis volt.

Most, hogy a véraláfutás, duzzanat és hámlás fázisa teljesen elmúlt, észrevettem néhány apró dudort az ajkam belső oldalán (szabad szemmel szinte észrevehetetlen). Dr. Doft szerint ez az ajakfeltöltés normális mellékhatása, ugyanis amikor a hialuronsavat befecskendezik, az összecsomósodhat, és kis dudorokat képezhet, ezek a dudorok azonban általában könnyen bemasszírozhatók, így ellapulnak.

Még ennek ellenére is, soha nem éreztem magam magabiztosabbnak, mint az új felhő ajkaimmal. Szóval igen, a hype valós!”

Ilyenek voltak Samantha ajkai a beavatkozások előtt:

Ilyenek voltak az ajkai közvetlenül az első beavatkozás után:

Ilyenek az ajkai most:

A plasztikai műtétek nem minden esetben veszélytelenek, erről azonban meséljen inkább egy plasztikai sebész:

