Lehet-e valaki plasztikafüggő? Igen, és a jelenség veszélyesebb, mint hinnéd

Manapság szinte természetes, bizonyos esetekben elkerülhetetlen, de tény, hogy vannak, akik olyan rendszerességgel járnak a plasztikai sebészetre, mint más a fogorvoshoz se. Miért nem tudjuk magunkat elfogadni, a külsőnket, a korunkat, és miért vágyódunk állandóan a változásra? Mekkora ebben a közösségi média felelőssége? És hol a határ az egészséges önértékelés, és a testképzavar között? Rengeteg kérdés, amely egy cikkben megválaszolhatatlan, de valahol el kell kezdeni.

A minap egy barátnőmmel szóba kerültek a sminktetoválások, majd a plasztikánál kötöttünk ki. Ekkor hangzott el a szájából az a mondat, hogy „Szerencse, hogy nincs rá pénzem, különben tuti plasztikafüggő lennék.“

Bevallom megijedtem. Velem szemben ült egy 36 éves, két gyerekes, hosszú szőke hajú, vékony nő, aki rendszeresen fut és edz, tökéletes az alakja, és még sincs magával megelégedve. A jelenségről véleményem szerint nagyban tehet a közösségi médiából áradó folyamatos nyomás a tökéletes külső, a makulátlan megjelenés és a valóság teljes takarása. Filter nélkül gyakorlatilag már elképzelhetetlen egy poszt, a TikTokon ráadásul olyan trend is terjed, ahol már felismerhetetlen, hogy valójában filterezett a videó.

Ezek mentén nem meglepő, hogy nagyon sok fiatal lány vágyik hibátlan külsőre, a megoldást pedig elsősorban a plasztikában látják. Pláne, ha mondjuk úgy nőnek fel, hogy a szülők, nagyszülők körében is elfogadott dolog az orvosi beavatkozás. Mint az érettségire készülő Juli esetében.

„A nyolcadikos ballagásomra kaptam az első plasztikai műtétemet. Nagyon zavartak az elálló füleim, általánosban rengeteg bántást kaptam, és szerettem volna a gimivel lezárni egy korszakot- meséli a most tizenhét éves Juli, aki számára teljesen természetes dolog a plasztika. „Van két öcsém, anyukám mindegyik szülése után kés alá feküdt, de a mellein kívül megműttette már a száját, a szemhéját, a fenekét és a combjait is. Jövőre, ha betöltöm a tizennyolcat, azonnal megyek én is mellnagyobbításra. Már nagyon várom. Tíz éven át versenyszerűen úsztam, nem a mérettel van elsősorban problémám, hanem szeretnék sokkal nőiesebb formákat“ - vallja az érettségi előtt álló lány, aki szeptemberre már elő is van jegyezve mellműtétre. „A füleim után az orromat is megműtötték, így az arcommal egyelőre elégedett vagyok, de nyilván nem maradok én sem örökre fiatal, szóval semmit nem zárok ki.“

A jelenleg hatályos magyar jogszabályok értelmében egyébként az esztétikai fülkorrekció az egyetlen olyan beavatkozás, amelyet szülői beleegyezés mellett 18 éves kor alatt el lehet végezni. Minden más esetben 18 év a műtétek alsó korhatára. Főleg, ha valóban nem is indokolt a beavatkozás. Nyilván vannak olyan esetek is, amikor viszont elkerülhetetlen a műtét, például egy betegség, vagy egy baleset kapcsán, ami a 32 éves Anitával történt.

„Tizenhét voltam, jártam már 1-2 éve rendszeresen a konditerembe, ahol egy meghibásodott gép miatt szó szerint ráesett a mellkasomra egy óriási tárcsa súly. Eltört több bordám, de a mellállományom olyan mértékben sérült, hogy TB alapon plasztikázták őket. Így már kihasználtam a lehetőséget, és nagyobb méreteket kértem. Igaz, azóta már kétszer cseréltetnem kellett az implantátumokat, de nem bántam meg.“

A 37 éves Vikinél 28 éves korában diagnosztizáltak korai stádiumú mellrákot, aki teljes masztektómián, azaz mellállomány eltávolításon esett át. Egy évet várt, de végül rászánta magát plasztikai műtétre, azonban épp olyan méretű melleket kapott, mint amivel korábban is rendelkezett. „Korábban elképzelni se tudtam volna, hogy kés alá feküdjek, de a betegség hatására sok minden változott bennem. Eléggé megviselt a diagnózis, amikor meggyógyultam pedig nem akartam más tükörképet, mint amit korábban megszoktam. Sokáig tartottam az egésztől, hogy mennyire fogja majd a testem az idegen anyagot befogadni, de végül örülök, hogy újra nőnek érezhetem magam.“

Vannak tehát olyan esetek, amikor indokolt is lehet a plasztikai beavatkozás, de az egészséges önértékelés, önmaguk elfogadása és a belső boldogságunk megtalálása nem a filtereken, vagy a beavatkozásokon múlik. A plasztikai sebészek sokszor magukra gyógyítóként is tekintenek, hiszen önbizalmat, lelki egyensúlyt remélnek sokan a műtéttől, de nem biztos, hogy a hosszú távú boldogság titka a kés alatt lakozik. Lehet, hogy a plasztikai sebész helyett először érdemes egy pszichológust keresni, akivel meg lehet beszélni, hogy mi is a problémánk valójában önmagunkkal.

