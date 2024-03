Veled lesz teljes a VÍZiónk - Országos dizájnpályázatot indít a Cup Revolution

Egy vendéglátóipari mosogatógép átlagosan 2,3 liter vizet használ 20 pohár elmosásához, ami poharanként 11,5 centiliter vizet jelent. Összehasonlításképpen a nagy sportlétesítményekben, valamint a Budapest Parkban is jelen lévő Cup Revolution speciális mosó- és szárítóberendezése 300 liter vízzel 10 000 darab RevoCupot mos el, azaz poharanként majdnem negyedannyi, mindössze 3 centiliter vizet használ fel.

A körforgásos megoldáson alapuló RevoCup nemcsak a vízfelhasználás csökkentésében játszik szerepet, hanem hulladékmennyiség visszaszorításában is, ezáltal pedig a fenntarthatóságot segíti a vendéglátóhelyeken, a sporteseményeken, a fesztiválokon és a különböző rendezvényhelyszíneken. A több mint 500 alkalommal is felhasználható RevoCupokat országszerte egyre több helyen válthatják vissza a fogyasztók, akik nélkül a poharak körforgásban tartása nem lehetséges.

forrás: Cup Revolution

A víz világnapja alkalmából, március 22-én országos grafikai pályázatot hirdet a Cup Revolution. A szervezők olyan digitális vagy kézzel rajzolt illusztrációkat várnak, melyek a víz fogalmához kapcsolódnak, vagy a víz megóvására, tudatos felhasználására motiválnak. A beérkezett pályázatokból 10 shortlistes alkotást választ ki a szakmai zsűri, melynek tagjai Maros Róbert, a Cup Revolution Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss-Benedek Kristóf, a Budapest Park senior art direktora, Gazdig Bence grafikus-designer, a Gazduig Kreatív Ügynökség alapítója, valamint egy, a Facebookon kisorsolt, művészeti tapasztalattal rendelkező jelentkező.

Az első helyezett illusztrációja a félliteres RevoCupokon is meg fog jelenni, a pályázó továbbá 100 ezer forinttal is gazdagodhat. A közönség is szavazhat majd kedvenc alkotására a Cup Revolution közösségi oldalain. A legtöbb szavazatot kapó mű szintén felkerül a RevoCupokra, alkotója pedig 50 ezer forint pénzjutalomban részesül. Emellett minden shortlistre kerülő dizájn pályázója páros koncertjegyet kap a Budapest Park felajánlásával.

A pályázók 2024. március 22 – április 12. között nevezhetnek a versenyre, az alkotásaikat pedig a vizio.cuprevolution.eu oldalra kell feltölteniük. Maros Róbert elmondta: a pályázat szorosan kapcsolódik a cég hosszú távú víziójához is.

Olyan jövő megteremtésén dolgozunk, ahol a fenntarthatóság és az újrahasználat természetes része a mindennapi életnek, és ahol a Cup Revolution vezető szerepet tölt be ezen változások előmozdításában. A pályázatunk célja, hogy az alkotókkal összefogva minél többeket ösztönözzünk a RevoCupok visszaváltására, a víztakarékosságra, valamint a környezeti lábnyom minimalizálására. - Maros Róbert

A Cup Revolution folyamatosan törekszik az olyan innovációkra, melyek még inkább felhaszálóbaráttá és fenntarthatóbbá teszik a működésüket. A RevoToken applikáció például garantálja, hogy többé ne vesszenek el vagy maradjanak otthon a tokenek, hiszen általa kényelmesen, a telefonokon is tárolhatóvá válnak. A vendégek visszajelzéseire alapozva pedig idén bevezetik a letéti díjas hibrid rendszert is.

Újdonság lesz, hogy mostantól a hibrid rendszert választó partnereinknél a RevoCup letéti díja – a legfeljebb 100 forintos használati díj levonása után – visszafizetésre kerül a vásárlást igazoló bizonylat felmutatásával. A használati díj a fizetési tranzakciók, illetve a visszaváltó pontok üzemeltetési költségeit fedezi. - mondta Maros Róbert.

Látogass el a pályázat weboldalára további információkért: https://vizio.cuprevolution.eu/