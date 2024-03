Palvin Barbi igazi menyasszonyként tündökölt gyönyörű fehér ruhájában: a dolgot férje, Dylan Sprouse sem hagyta szó nélkül

Jelenleg is tart a párizsi divathét, amelynek keretein belül a legnagyobb és legnevesebb divatmárkák mutatják be a jövőévi kollekcióikat és pompázatos kreációikat. Mint minden évben, a sztárok színe-java is tiszteletét teszi, hogy elsőként láthassa, mi is lesz a trend. A Rabanne őszi-téli kollekciójának bemutatóján pedig a magyar büszkeségünk, Palvin Barbi is részt vett, aki A-listás hírességként nem egyszerűen részt vett a divathéten, de egy minden eddiginél szexisebb darabot is választott.

Barbin egy csoda szép, lágy szatén anyagból készült hófehér ruha volt, amelynek felső részét vékony, arany láncok díszítették. A gyönyörű modell sminkjét és haját is ehhez készítették, hiszen tincsei hullámosan omlottak a vállára, míg sminkje a természetességet és az eleganciát tükrözte.

Sokak szerint olyan volt, mint egy igazi menyaszony, ezt pedig férje, Dylan Sprouse sem hagyta szó nélkül, aki mindössze ennyit írt a kép alá:

Szeretném.

A pár egyébként tavaly szeptemberben kötötte össze hivatalosan az életét, a modell szüleinek albertirsai birtokán 5 boldog együtt töltött év után.

Íme a sztárpár legédesebb pillanatai képekben!

Galéria / 8 kép Palvin Barbi és Dylan Sprouse legcukibb fotói Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria