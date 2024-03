10 elfeledett fotó a 20 évvel ezelőtti Oscarról, ami szembesít azzal, mennyit változott a világ két évtized alatt

A díjátadó szezon egyik legrangosabb eseményére, az Oscar-díjátadóra hosszú évtizedek óta kiemelten nagy sajtófigyelem irányul. Nemcsak a beszédek és a műsort színesítő produkciók azok, amik képesek emelni az est fényét, hanem a sztárok és velük járó felejthetetlen vörös szőnyeges pillanatok is. Pont ezen gondolatmenet mellett haladva gondoltuk úgy, hogy utánajárunk annak, hogy miként is zajlott Oscar-gála 20 évvel ezelőtt, azaz egészen pontosan 2004. február 29-én, melynek a házigazdája Billy Crystal volt. A 76. Oscar-díjkiosztó abszolút nyertese a 11 jelölésből 11-et díjra is váltó A Gyűrűk Ura: A Király visszatér lett. A nyertesek listájából még említünk azért pár emlékezetes fejezetet: a Legjobb film A Gyűrűk Ura – A király visszatér lett, míg a Legjobb rendező díját Peter Jackson kapta A Gyűrűk Ura – A király visszatértért. A Legjobb női főszereplő Charlize Theron (A rém), a Legjobb férfi főszereplő Sean Penn (Titokzatos folyó), a Legjobb női mellékszereplő Renée Zellweger (Hideghegy), míg a Legjobb férfi mellékszereplőnek pedig Tim Robbinst (Titokzatos folyó) választották. Itt viszont meg is állunk és nem soroljuk tovább a 2004-ben díjazottakat inkább mutatjuk a gála legfelejthetetlenebb pillanatait!

Kattints tovább és mutatjuk, hogy milyen volt a 2004-es Oscar-gála! Hidd el, ezután a galéria után még fájdalmasabb lesz az idő múlása!

Az InStyle magazin írása.