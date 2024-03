10 sokkoló fotó, ami bebizonyítja, hogy mennyit változott a világ 10 év alatt

Hazai idő szerint idén március 11-én rendezik meg a 96. Oscar-gálát a Los Angeles-i Dolby Színházban, ahol a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tagjai 23 kategóriában díjazzák a 2023-as év díjra jelölt műveit és alkotóit.

Az idei felhozatal ismét színesre és érdekesre sikerült, és bár komoly esélylatolgatásokba botlani a világhálón, ettől függetlenül a tényleges végeredmény nem egyszer húzta már keresztbe a papírformát, szóval idén is benne van a pakliban az, hogy komolyabb meglepetések érnek majd minket. Most viszont nem is ez a lényeg! Mivel a múltidézésből sosem elég, így utánajárunk annak, hogy miként is zajlott Oscar-gála 10 évvel ezelőtt azaz egészen pontosan 2014. március 2-án, melynek a házigazdája Ellen DeGeneres volt. A 86. Oscar-díjkiosztó abszolút nyertese a maga 7 aranyszobrával a Gravitácó lett. Felelevenítve kicsit a nyertesek listáját: a Legjobb film a 12 év rabszolgaság lett, míg a Legjobb rendező díjának Alfonso Cuarón örülhetett a Gravitációért. A Legjobb női főszereplő Cate Blanchett (Blue Jasmine), a Legjobb férfi főszereplő Matthew McConaughey (Mielőtt meghaltam), a Legjobb női mellékszereplő Lupita Nyong’o (12 év rabszolgaság), míg a Legjobb férfi mellékszereplőnek pedig Jared Letót (Mielőtt meghaltam) választották. Az akkori gálán az Amerikai botrány is nagy esélyekkel indult, végül a 10 jelöléséből egyet sem sikerült díjra váltania. Na de nem is megyünk bele a 2014-ben díjazottak teljes listájába inkább mutatjuk a gála legfelejthetetlenebb pillanatait!

Az InStyle magazin írása.