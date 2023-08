A JOY 25. születésnapja alkalmából ünnepi, nosztalgiázós lapszámunk mellett indul a JOY új videósorozata is, amelyben olyan sztárokat csábítunk egy kis nosztalgiázásra, akik az elmúlt negyed évszázadban a JOY magazin hasábjain vagy címlapján szerepeltek, és közösen visszatekintünk az akkori fotókra, interjúra, felidézve az archívumot, illetve áttekintjük életük fontos mérföldköveit, emlékezetes pillanatait az elmúlt 25 évből.

Videónkban az ünnepi lapszám egyik címlapsztárja, nosztalgiázik velünk. Mit üzen a színésznő 25 évvel ezelőtti önmagának, hogyan gondol hivatására és milyen nehézségekkel kellett szembenéznie? A videóból kiderül!

Nosztalgiázz velünk a JOY 25. születésnapi lapszámával!

A JOY 25. születésnapi lapszáma az ünnepi alkalomból nosztalgiázásra csábít. A kihagyhatatlan aktuális trendek mellett a visszaemlékezésről szól, visszatérnek benne ikonikus címlapsztárjaink, Dobó Kata, Ónodi Eszter és Osvárt Andrea a JOY magazin kezdeteitől (2000-ben és 2001-ben voltak címlapon először nálunk), és visszaemlékeznek a huszonévvel ezelőtti interjúkra és fotókra, Fitt mellékletünk címlapsztárja pedig Béres Alexandra, aki egy kőkemény popóedzéssel is meglep. Áttekintjük az elmúlt 25 év meghatározó divat- és szépségpillanatait, átnézzük, hogyan változtak a randizási szokások és a szerelemhez fűződő viszonyunk az elmúlt negyed évszázadban, és igazi múltidézésképp visszatér a régi nagy kedvenc, a JOY Tarot-kártya is, kis, modern köntösben, mesterséges intelligencia segítségével megálmodott grafikával - ezt a magazinon belül találod ajándékként. A magazin ráadásul extra méretben, extra oldalszámmal kapható, és meglepetésként 20-25%-os kedvezmény kuponokat is rejt!

