Megjelent a JOY 25. születénapi lapszáma, címlapon Dobó Kata, Ónodi Eszter és Osvárt Andrea - ajándék Tarot-kártyával, 20-25%-os kedvezmény kuponokkkal

Kíváncsiság – talán ezért lettem újságíró. Minden éremnek két oldala van, mindenkinek van el nem mesélt története, ami tökéletesnek tűnik, sokszor mély sebekkel és terhekkel tűzdelt utat takar. Rajongani azokért, akik ki mernek állni. Akik ki tudnak állni magukért. Akik a kudarcukat is el merik mesélni, mert tudják, abból lehet igazán tanulni és tanítani, motiválni, erőt adni. Akik nem törődnek a kíváncsi tekintetekkel és a kritikákkal – vagy legalábbis jól tűrik, megtanulták kezelni azt, ahogy sok interjúnkból kiderül. A kíváncsiság hajt minket immáron 25 éve, és az a vágy, hogy történeteket adjunk át, és ott legyünk támogató barátnőkként, minden olvasónk mellett. A JOY magazint az elmúlt 25 évben közel 15 millió példányban adtuk el – meglehetősen impozáns szám, ám a számoknál ez sokkal többet jelent számunkra. Számunkra, akik a magazin készítésén dolgozunk hónapról hónapra – szerkesztők, újságírók, tördelőszerkesztők, képszerkesztők, stylistok, korrektorok, fotósok, sales és marketing kollégák, a nyomdai előkészítésen fáradozók, produkciós és terjesztési munkatársak – megannyi kreatív ötletelést, magasztos pillanatot (és na jó, olykor stresszes perceket), és olajozott, összehangolt közös munkát jelent, amivel olyan végeredményt alkothatunk, amire mind büszkék lehetünk, és örömmel foghatod a kezedben. Sok minden változott a 25 év alatt, például már nem magázódunk az olvasókkal, talán még közvetlenebb és őszintébb a kapcsolatunk, mint valaha, és igazán támogató barátnői lehetünk az olvasóinknak, immár minden platformon, a nyomtatott formátumon túl online, a közösségi médiában, videókban is. A JOY pont akkor indult el Magyarországon, 1998-ban, amikor a digitális korszak is beköszöntött az életünkbe, a márka azóta is velünk, veletek van. 25 éve és ma is épp arról szól, ami éppen aktuális, izgalmas és fontos.



Ez a lapszám viszont a kihagyhatatlan aktuális trendek mellett a nosztalgiázásról szól, visszatérnek benne ikonikus címlapsztárjaink a JOY magazin kezdeteitől, és visszaemlékeznek a huszonévvel ezelőtti interjúkra és fotókra. Áttekintjük az elmúlt 25 év meghatározó divat- és szépségpillanatait, átnézzük, hogyan változtak a randizási szokások és a szerelemhez fűződő viszonyunk az elmúlt negyed évszázadban, és igazi múltidézésképp visszatér a régi nagy kedvenc, a JOY Tarot-kártya is, kis, modern köntösben, mesterséges intelligencia segítségével megálmodott grafikával.