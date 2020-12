Nosztalgikus karácsonyi képek: Utazz velünk Hollywood aranykorába

Tény viszont, hogy egy-egy különleges, vagy éppen ünnepi alkalomoz közeledvén felértékelődnek a régi képek adta nosztalgikus pillanatok is. Jó visszatérni és elmerülni abban a hangulatban, ami ezekből az emlékekből szinte már érezhetően árad. Hollywood aranykoráért még ma is sokan rajonganak és meg kell hagyni, értjük is, hogy miért!

Boris Karloff, akit Frankenstein karaktere tett ismertté és Fred Astaire gyönyörű táncpartnere Ginger Rogers, egy Los Angeles-i karácsonyi partin 1932-ben.

A filmipar számára is ez egy igencsak nehéz időszak volt, hiszen a nagy gazdasági világválság elején járunk még ekkor, ennek ellenére a díszes, ezüstös füzérekkel teleaggatott fa nem maradhatott el.

Shirley Temple, 1932-ben mindössze 4 évesen kezdte filmes karrierjét és az egyik legfoglalkoztatottabb gyerekszínészként tartották számon, bár karrierje 22 évesen véget ért, még ma is sokan emlékeznek arra a bájos kislányra, akit egy egész világ imádott.

A kép 1935-ben készült!

Jare Russellt láthattad többek közt Marilyn Monroe oldalán a Szőkék előnyben című filmben, itt éppen 1941-et írunk és a színésznő éppen ajándékokat rejt el.

Cinkosan a kamerába kacsintva!

