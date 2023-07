Az Állami Számvevőszék „Pink education” jelenség Magyarországon?! címmel publikálta azt az elemzését, melyben a nők túlreprezentáltságának gazdasági és társadalmi következményeit vizsgálták a felsőoktatásban. A 2022 nyarán nyilvánossá vált kutatás eredményeképpen megállapították, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők számának növekedése „demográfiai problémákat is okozhat, megnehezítve a pártalálást a közel azonos szinten képzett fiatalok között”. A Számvevőszék a következtetéseit többek között arra az állításra alapozta, miszerint „a férfiak gyakran kevésbé képzett nőkkel házasodnak össze, addig a nők hajlamosak náluk jobban képzett férfiakkal házasodni” - tehát a végzettség kifejezetten fontos szerepet játszik párválasztáskor. A tanulmány továbbá azt is kimondja, hogy „ha ez a tendencia folytatódik, a nemek közötti egyenlőtlenségek megfordulása a felsőoktatásban a termékenység csökkenésének kockázatához vezethet, mivel a nők házasságának valószínűsége, és ezzel a gyerekvállalás esélye is csökken.”

Minél később, annál kevesebb

Amennyiben a nemek aránya a nők felé billen a felsőoktatásban, az emberek hajlamosak késleltetni a házasságot – vagy legalábbis az egy állandó partner mellett való megállapodást. A nők biológiai órái miatt a kitolódott házasságkötés vagy a hosszútávú párkapcsolat késése a születési arányok csökkenéséhez vezet. Más szóval, annak a nőnek, aki 33 éve. - mondja Jon Birger, a Jaffa Kiadó gondozásában magyarul is olvasható Kezdeményezz! és a Randigazdaságtan című kötetek írója.

A szerző szerint nem véletlen, hogy az Amerikai Egyesült Államok mellett számtalan országban egyre nagyobb a kereslet a petesejtek lefagyasztására és egyéb termékenységi kezelésekre olyan magasan képzett nők körében, akik nehezen találnak magunknak partnert. Greg Matos pár- és családpszichológus hasonló kérdéseket boncolgat a 2022 augusztusában a Psychology Today oldalán publikált írásában: ebben ugyanis arról beszél, hogy generációk óta nem volt ennyi magányos fiatal-, illetve középkorú férfi – és jóslata szerint ez a tendencia a jövőben majd tovább majd romlik. A szakértő kiemelte, bár a boldogsághoz nincs szükségünk társra, a férfiak általában mégis egészségesebbek és életvidámabbak egy kapcsolatban. A szerző szerint az egyedülálló férfiak számának növekedését részben az okozza, hogy a nők egyre válogatósabbak lettek, amióta választási lehetőségeik száma kibővült. Kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 25-45 év közötti nők „az érzelmileg elérhető férfiakat részesítik előnyben, azokat, akik jó kommunikátorok és osztoznak értékrendjükön is”. Miért fontos ezt megemlítenünk? Nos azért, mert a Greg Matos által magas elvárásokkal rendelkezőnek titulált korcsoport nőtagjai éppen azokat az egyéneket fedhetik le, akik az elmúlt évtizedekben felsőfokú végzettséget szereztek.

Diplomáért jár a match

Jon Birger úgy gondolja, hogy a felsőoktatásra jellemző nemek közötti szakadéknak elméletben nem szabadna hatással lennie a randevúzásra. Mindezek ellenére ő is úgy látja, az úgynevezett asszortativ partnerválasztás folyamatosan növekvő tendenciát mutat, azaz a főiskolai, illetve az egyetemi végzettséggel rendelkező személyek elsősorban velük egyező iskolázottságú párt képzelnek el házastársukként.

Ennek eredményeképpen a munkásosztály randipiacán túl sok a férfi, míg a diplomás egyedülállóak között a nők aránya magas. A kutatások azt bizonyítják, hogy ha az elérhető nők száma kiugróan nagy, őket nagyobb valószínűséggel kezelik eldobhatóként vagy szexuális tárgyként. Amikor a férfiak vannak ’túlkínálatban’, a randevúzási kultúra hagyományosabbá és monogámabbá válik. A nők válogatósabbak a férfiakkal szemben, különösen, ha a jövedelmükről van szó. - mondja Jon, aki rávilágít arra is, hogy az országok jelentős részében a munkásosztálybeli férfiak alkotják a többséget és ezeken a helyeken egyértelműen a nők kerülnek fölénybe az ismerkedés terén.

A kevert párosoké a jövő?

„Örömteli dolog, hogy egyre több nő jár egyetemre. A problémát nem ez okozza” – hangsúlyozza Jon is. „Az igazi gond először is abban rejlik, hogy a pasik lemaradnak tanulmányi szempontból” – fejti ki a szerző és azt is hozzáteszi, szerinte a modern randevúzás túl klasszicista. „Azt gondolom, hogy nem a felsőfokú végzettségtől lesz valaki jobb feleség vagy férj” – mondja, és hozzáteszi, a fehérgalléros, vagyis a szellemi munkát végző emberek és a kékgalléros, fizikai munkások randizása jelentené az igazi megoldást. Jon Birger tehát abban bízik, hogy az elkövetkezendő években egyre több diplomás nő választ majd magának munkásosztálybeli férfit házastársként. Ez egyébként egyáltalán nem csak utópisztikus elképzelés a részéről, hiszen egy 2010-es jelentés például éppen azt igazolja, hogy az afroamerikai nők 33 százaléka alacsonyabb iskolai végzettségű férfiaknak mondta ki az igent. Egyszóval Jon hisz abban, hogy a titok a párosok mixelésében rejlik: úgy érzi, a karrierüket építő nőket tökéletesen kiegészíthetik azok a pasik, akiknek a munkájuk mellett több idejük marad segíteni a háztartásban, az otthoni feladatokban.



Nem szabadna amúgy sem egyfajta veszélyforrásként tekinteni a magasan képzett nőkre, ahogy azokra sem, akik ki merik jelenteni, milyen társat képzelnek el maguk mellé. A mondás is úgy tartja, hogy ha egy férfit oktatunk, az adott személyt képezzük, viszont amennyiben egy nőt tanítunk, akkor tulajdonképpen egy családot és a jövő nemzedéket ruházunk fel tudással. Így gondolja ezt Ránija jordán királyné is, aki korábban ezt nyilatkozta: „Taníts egy nőt és ezzel a családját is oktatod. Művelj egy lányt és ezzel megváltoztathatod a jövőd.”



A statisztikákból kiderül, hogy 2010-2021 között évről évre magasabb arányban nyertek felvételt nők a felsőoktatási intézményekbe. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a 2021/2022-es tanév első félévében a nők aránya 54,55 százalékra emelkedett. A képzést befejező diákok körében pedig a közel 60 százalékot ők alkotják, azaz a férfiak nagyobb eséllyel hagyhatják félbe a tanulmányaikat.

