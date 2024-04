A gyerekek imádják! Ezzel foglalkozik ma a No Thanx egykori énekese, Skrapits Erik

Emlékszel, amikor tinikorodban hétvégén a VIVA Tv-t nézted, mert vártad, hogy leadják kedvenc zenekarod új klipjét? Na és az megvan még, hogy kik voltak akkor a legnagyobb kedvenceid hazai fronton? Ebben az időszakban imádtuk a Megasztár énekeseit hallgatni, ha megszólalt a Hova sodor a szél... című dal Baby Gabival és Kefírrel, már hangosítottuk is fel a rádiót, és Zentai Márktól a Ments meg szerelem is hatalmas favorit volt. Apropó Márk, ha kíváncsi vagy, hogy néz ki most az énekes és mivel foglalkozik, ebben a cikkben meg tudod nézni:

2006-ban pedig, amikor a Tokio Hotel berobbant (amit valaki vagy imádott, vagy pedig ki nem állhatott, nem volt átmenet), Magyarországon is megalakult egy zenekar, ami hatalmas sikert ért el. Ez volt a No Thanx, amit sokan az említett zenekarhoz hasonlítottak, és akiknek 2007-ben jelent meg első albumuk Egy másik nemzedék címmel. Ez hatalmas sikert ért el, egy évvel később pedig második albumukat is elkészítették.

2009-ben lépett ki a zenekarból Skrapits Erik, helyére Bihal Roland Mátyás állt, ám ezt követően a zenekar népszerűsége csökkent, majd végül 2011-ben megszűnt. A zenekar tagjairól azóta kevesebbet hallani, többen is megházasodtak, családot alapítottak, Insta-profiljuk privát.

A kisgyermekes anyukák azonban valószínűleg gyakran hallgatják Skrapits Erik dalait, talán tudtukon kívül. A zenész ugyanis ma már a legkisebbek körében hatalmas népszerűségnek örvendő Brandnyúl jelmeze alatt énekel, koncertezik!

A No Thanx egykori énekese az elmúlt években megházasodott, ma már két gyönyörű gyermeke van, akik biztosan imádják édesapjuk zenéit. 35 éves, YouTube csatornáján időnként a családi nyaralásból is mutat felvételeket, például ezt legutóbb:

Erik a Palikék Világa by Manna Szóló YouTube-videójában mesélt arról, hogy mivel foglalkozott az elmúlt években. Dolgozott Budapesten marketingesként, Ausztriában egy McDonald's-ban is, majd egy osztrák postánál.

