Egész nap ezt énekeltük! Így néz ki most a Ments meg szerelem című dal előadója, Zentai Márk

A 2000-es évek tinijei mind tudják, milyen menő volt anno több réteg szájfényt kenni az ajkunkra, hogy az extravékony szemöldök volt a divat (sokan viseljük még ennek nyomait, igaz?), és hogy nem volt annál jobb, mint suli után leülni a számítógép elé, MSN-ezni, MyVipen csekkolni egymást és Simsezni. Micsoda idők voltak ezek, igaz?

Arról nem is beszélve, hogy milyen klassz dalok szóltak a VIVA TV-n, és milyen izgatottan vártuk, hogy a kedvenc együttesünk klipjét elcsípjük. Akkoriban a Blog 27, a Tokio Hotel és Avril Lavigne mellett pedig feltűntek olyan magyar előadók is, akiket rögtön a szívünkbe zártunk. Tuti, hogy te is emlékszel még egy bizonyos slágerre, amit mindenki imádott énekelni 2007-ben.

Ez volt a Ments meg szerelem című dal, amit Zentai Márk énekelt, akkor mindössze 18 évesen. Márkot először a Megasztár 3. évadában láthattad, majd az S.O.S Szerelem! című film főcímdalát is ő énekelhette el; ez volt az a sláger, amivel mind igazán megismertük és megszerettük.

Ideje újra meghallgatni!

Zentai Márk persze nem hagyott fel a zenéléssel ezek után sem, újabb albuma jelent meg nem sokkal később, és természetesen mai napig zenél. 35 éves, és most is gyakran elcsípheted koncertek közben, hiszen saját együttese is van, amit Mörknek hívnak.

Tavaly egy Artisjus Előadóművészi Díjat is átvehetett, most pedig új EP-jük is megjelent (ez olyan "középlemezt" jelent, ami kislemeznek hosszú, de nagylemezhez képest kevesebb számot tartalmaz).

Ezt se hagyd ki!

Galéria / 8 kép Akkor és most: Így néznek ki manapság a 2000-es évek tinifilmjeinek legszexibb pasijai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria