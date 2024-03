Nem mindegy, melyik napszakban dohányzunk: ekkor a legkárosabb

Köztudott tény, hogy a dohányzás elképesztően káros hatással van az egészségünkre: súlyos szív-, és tüdőbetegségekhez vezethet, továbbá az agyvérzés, a szívinfarktus és a daganatos megbetegedések (például tüdő-, szájüregi, emlő-, méh-, és bőrrák) kockázatát is jelentősen növelheti. A cigarettázó nők körében sajnos erősebbé válhatnak a menstruációs fájdalmak, gyakori lehet náluk a cukorbetegség kialakulása is, de a szorongás, a stroke veszélye is jobban fenyegeti őket, mint a férfiakat. És a dohányzás bizony a megjelenésünket sem kíméli: felgyorsítja a bőr öregedésének folyamatát, több ránc jelenhet meg az arcukon.

Sőt, egy 2000 fő bevonásával elkészített tanulmány szerint azok, akik egy bizonyos napszakban gyújtanak rá, még nagyobb kárt tehetnek az egészségükben: szóval, ha ébredés után pár perccel (akár öt percen belül) azonnal előkapsz egy szál cigit a kávéd mellé, azzal bizony jelentősen a tüdő-, és szájrák kockázatát növeled. Ebben az esetben ugyanis drasztikusan megnő a vérben a dohányzás miatti káros, rákkeltő vegyületek szintjének értéke, tehát a leszokást mindenképpen a reggeli első cigarettáddal kell kezdened: figyelj oda arra, hogy ne ezzel indítsd a napjaidat, aztán fokozatosan ints búcsút az összes szálnak!

Érdemes megnézned a most következő, megrázó filmeket, mert ezek őszintén mutatják be a függőségeket!

