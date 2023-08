Sokszor hallani sztárokról, akiknek furcsa szokásaik vannak, és szeretik azt hinni, hogy rájuk nem vonatkoznak azok a szabályok, amelyek legtöbb esetben a „civilekre”. És bár hallunk érdekes sztorikat, még ma is meg tudunk lepődni azon, hogy a híres emberek mennyire más világban élnek.



A következő történet is egy ilyen esetről szól, bár a főszereplő kivételesen nem egy hollywoodi szupersztár, hanem egy brazil modell, influenszer és OnlyFans tartalomgyártó, Kine-Chan.



A híresség ugyanis a minap az Instagramján mesélt egy incidensről, ami a reptéren történt vele nemrég:



„Egy nagyon bosszantó dolog történt a hétvégén! Rebecca Cosplay-nek öltözve (a CyberPunk: Edgerunners című anime websorozatból ismert a karakter) próbáltam a Navengates repülőtéren felszállni az induló járatomra. Mivel tudtam, hogy késésben vagyok, ezért úgy öltöztem fel, hogy ne vesztegessem az időt, és leszálláskor azonnal mehessek a rendezvényre, vagyis ne menjen el az idő az átöltözéssel, szóval csak egy fekete bikinit viseltem parókával. A biztonságiak azonban nem engedtek fel a repülőre, azt mondták, hogy menjek haza és öltözzek át, mert ami rajtam volt, az nem megfelelő. Én próbáltam elmagyarázni, hogy egy fontos rendezvényre megyek, de nem érdekelte őket, nem engedtek tovább” – mondta a modell.

Kine egyébként valószínűleg azért osztotta meg a rajongóival ezt a történetet, hogy kapjon tőlük egy kis támogatást, ez viszont nem igazán jött össze, ugyanis a kommentek legnagyobb százaléka egyáltalán nem ért egyet Kine-Chan viselkedésével. Mi most ezekből a kommentekből csemegéztünk:



„Kine, én tényleg szeretlek, de könyörgöm! Felvehettél volna egy inget vagy egy gombos blúzt, semmiből nem tartott volna!”



„Igazuk volt a biztonságiaknak, igazán felvehettél volna egy könnyed ruhát a bikinire, egy mozdulat lett volna leszálláskor levenni, és már mehettél is volna a rendezvényre!”



„Nem is értem, hogy jutott eszedbe, hogy bikiniben szállj fel a gépre! Vagy csak simán azt hitted, hogy akkora sztár vagy, hogy mindent megtehetsz? Ezek szerint jó nagyot koppantál, de talán jobb is...”



Azt sajnos nem tudni, hogy Kine-Chan végül eljutott-e arra a bizonyos rendezvényre, aminek a kedvéért csupán egy bikiniben akart gépre szállni, de ha megtudjuk, akkor mindenképpen beszámolunk róla!



Azt sajnos nem tudni, hogy Kine-Chan végül eljutott-e arra a bizonyos rendezvényre, aminek a kedvéért csupán egy bikiniben akart gépre szállni, de ha megtudjuk, akkor mindenképpen beszámolunk róla!

