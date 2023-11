Napi horoszkóp november 24.: a Bakoknak komoly felelősség van a vállukon, a Halak az általuk elért sikert ünnepelhetik

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 24.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta változásra vágysz, amelyre még te sem biztos, hogy fel vagy készülve, nemhogy a környezeted, ez azonban úgy tűnik, cseppet sem tántorít el attól, hogy belevágj. Roppant elismerésre méltó az a vakmerőség, amellyel rendelkezel, sokan bizonyára nem ennyire bevállalósak, mégis ezúttal érdemes neked is mérlegelned. Nem biztos ugyanis, hogy jó ötlet, ha készakarva futsz neki a szakadéknak, amennyiben ugyanis belezuhansz, onnan nem lesz visszaút. Gondolkodj tehát racionálisan, mérd fel a saját erődet, a kitartásodat, a határaidat és csak akkor vágj bele bármibe, ha teljesen biztos vagy a dolgodban. Hidd el, a kevesebb néha több, ez örök igazság!

BIKA (április 21-május 20)

Egy számodra közeli embernek szüksége van az iránymutatásodra, te pedig nagyon szívesen segítesz neki. Légy azonban óvatos, hiszen kívülálló vagy csupán, abszolút nem tudod tehát objektíven megítélni azt, hogy mi a helyes útirány. Hangsúlyozd tehát ki, hogy te csupán azt tudod elmondani, hogy amennyiben a helyében lennél, mely útvonalat választanád, mondd el, amit gondolsz, de azt is tedd hozzá, hogy nem jársz az ő cipőjében, éppen ezért nem vagy képes helyette döntést hozni. Így a leghelyesebb, itt ugyanis nem babra megy a játék, miért okoznál tehát álmatlan éjszakákat magadnak?

IKREK (május 21-június 21)

Olyan döntést kényszerít ki belőled egy bizonyos helyzet, melyet alapesetben sosem hoztál volna meg, mivel azonban olyan meredek irányt vettek az események, hogy az már rád nézve is veszélyes volt, épp ezért kénytelen-kelletlen meg kellett hoznod. Kár mostmár ezen rágódnod, hiszen hiába eszed a kefét, attól még korántsem biztos, hogy legközelebb lesz befolyásod a történések alakulására. Ne is foglalkozz vele, bonts ki egy üveg bort és nézz meg egy vígjátékot, az majd garantáltan kikapcsol. Hidd el, vannak olyan élethelyzetek, amelyekben akárhogy is akarsz, nem tudsz dominálni, ettől azonban nem vagy kevéssé értékes ember!

RÁK (június 22-július 22)

Kissé csalódottan veszed tudomásul, hogy egy számodra fontos feladat nem a várakozásaidnak megfelelően sül el, emiatt a hangulatod sem az igazi. Mielőtt azonban a kelletténél borúsabban látnád a helyzetet, gondolj csak bele, hogy minden tőled telhetőt megtettél, nem kevés időt és energiát szántál a dologra, nincs tehát miért szégyenkezned sem mások, sem pedig magad előtt. Ez most így sikerült, semmi nem tart azonban örökké, értékeld a hasznos leckét, amit kaptál, így a jövőben másképp tudsz majd cselekedni ahhoz, hogy a dolgok kedvező irányban alakuljanak. Ne feledd: a jó pap is holtig tanul!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan döntés előtt állsz a hét utolsó munkanapján, amelyet ugyan régen meg kellett volna már hoznod, ám egészen idáig megpróbáltál menekülni előle. Mivel azonban te is tudod, hogy a végsőkig nem húzhatod, így még azelőtt érdemes a sarkadra állnod, s egyszer és mindenkorra kimondani, amit gondolsz, mielőtt még nem lesz késő! Igyekezz tehát döntésre jutni még akkor is, ha ez egy fájdalmas dolog, s ha az érzelmeid mást diktálnak. Hidd el, tonnákkal könnyebb leszel utána! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy tűnik, a hét utolsó munkanapján valaki mindenáron szeretné kiprovokálni a véleményedet, amelyet nagyon bölcsen mindezidáig igyekeztél megtartani magadnak. Az illető azonban szeretné, ha hangosan kinyilvánítanád az álláspontodat, mellyel egyre kellemetlenebb helyzetbe sodor. Mivel nem szeretnél egyetlen percig sem kötélnek állni, épp ezért határozottan tudasd vele, hogy ezúttal hiába próbálkozik, te akkor is maradsz a diplomácia mellett és nem hagyod, hogy bárki bármire rákényszerítsen. Ne hagyd, hogy rád erőltessenek valamit, amit nem szeretnél megtenni, ha a helyzet úgy hozza, akkor bizony majd magadtól cselekszel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján előállsz a környezetednek a nagy ötlettel, amelytől aztán életed nagy áttörését is várod majd, a legnagyobb meglepetésedre azonban gyakorlatilag mindenki, kivétel nélkül kételkedik a sikerben. Ennek okán meg is próbálnak lebeszélni róla, hiszen az egészet egy hamvában holt ideának tartják. Mivel azonban te pontosan tudod, hogy helyesen cselekszel, hiszen nyomós okod van arra, hogy azt csináld, amit elterveztél, éppen ezért ne foglalkozz azzal, amit mondanak. Légy tisztában azzal, hogy mit miért teszel, ne engedd, hogy mások az értékrendjük szerint alakítsák az életedet és a személyiségedet és meglátod, tátva marad majd mindenki szája!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján azt gondolod, hogy egy bizonyos feladat kapcsán sokkal kimagaslóbb eredményt is elérhettél volna, ha nincsenek bizonyos hátráltató tényezők, amelyek befolyásolnak. Ennek okán kissé frusztrál az, amit le kell tenned az asztalra, nem is érted, miért hagytad magad sodródni az árral, ahelyett, hogy az evezőt megragadva arra mentél volna a csónakkal, amerre a valódi siker volt. Semmi baj, ezen kár már rágódnod, zárd le az egészet, ez most így sikerült, lépj tovább és koncentrálj az új kihívásokra. Legközelebb pedig már bizonyára tudni fogod, hogy merre kell menned annak érdekében, hogy ne bőrig ázva érj partot és ott keseregj az eredményen!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút nincs ínyedre egy bizonyos feladat a hét utolsó munkanapján, legszívesebben egyáltalán nem is foglalkoznál vele, hiszen megítélésed szerint számtalan más tevékenység van, ami a jelenleginél milliószor hasznosabb. Mivel azonban a felettesed bízott meg vele, épp ezért nem nagyon van más választásod, mint a tudásod legjavát bevetve, teljesíteni a küldetést. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha beleállsz a dologba, jóval kellemetlenebb ugyanis a magyarázkodás, mint az, hogy veszel egy mély levegőt és elvégezve a feladatot, fel tudsz mutatni valamiféle vállalható eredményt!

BAK (december 22-január 20)

Komoly felelősséget tesznek a válladra a hét utolsó munkanapján, amire már egyáltalán nem számítottál, hiszen lélekben a hétvégére készültél. Ennek megfelelően elég frusztráltnak érzed magad, nem igazán tudsz magaddal mit kezdeni, legszívesebben ugyanis bezárkóznál és elbújnál a felelősség elől, amely akkor terhel, ha nem végzel időben a rád bízott teendővel. Hidd el, attól, mert idegességedben a küszöböt rágod, még semmi sem változik majd, maximum ugyanis csupán tolod magad előtt az egészet, ami egyszer csak fájdalmas becsapódással talál majd arcon. Adj esélyt magadnak, hiszen abszolút nem olyan megoldhatatlanul a feladat, mint amilyennek te gondolod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egész héten a saját határvonalaidon lépdeltél előre, mindenki nyűgjét átvállaltad, ennek köszönhetően a hét utolsó munkanapjára eljutottál a végkimerülés határáig. Végre eljött azonban a hétvége, amikor csakis azzal foglalkozhatsz, amit élvezel, ami feltölt és nem boldogságot okoz. Bárki bármivel próbál megbízni, nagyon határozottan, ám szofisztikált hangnemben igyekezz hárítani, hiszen ez most végképp nem az a szituáció, amikor magadra vehetsz újabb terheket bárki más helyett!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján büszkén ünnepelheted a sikert, amelyet áldozatos munkával és rengeteg befektetett energiával sikerült elérned. Ugyan elég nehezen bírtad már a megpróbáltatásokat, úgy érzed magad, mintha 90 fokon kimostak volna, mégis roppant elégedett vagy az elért eredménnyel. Nyugodtan mutasd meg másoknak is, hogy milyen nagyszerű sikereket lehet elérni, ha valamit nagyon szeretne az ember, hogy alázattal, szerénységgel és céltudatossággal bizony semmi sem lehetetlen! Csak így tovább!