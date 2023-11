Napi horoszkóp november 17.: a Kosok a sikert ünnepelhetik, a Bikáknak érdemes kiönteniük a lelkület egy számukra bizalmas személynek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 17.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapján végre megtérülhet az a rengeteg, általad befektetett energia, amelyet egy bizonyos projektre áldoztál. Ma tehát büszkén arathatod le a babérokat, nem hiába dolgoztál annyit a pozitív végkimenetelen. Most már hátradőlve megnyugodhatsz és elégedetten tekinthetsz arra a produktumra, mely egyedül a te kezeid munkáját dicséri. Mi sem lehetne alkalmasabb idő a sikereid megünneplésére, mint a péntek este, bulizzatok tehát egyet a barátaiddal, engedd el magad, ereszd ki a fáradt gőzt, csupán arra ügyelj, hogy a macskajaj nem lesz annyira kellemes másnap!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben kissé magányosnak érzed magad, azt gondolod, hogy teljesen egyedül baktatsz az úton, nincs aki megfogja kezed vagy adott esetben segítsen a problémáid megoldásában. Ezen gondolatoknak köszönhetően mára hajlamossá váltál arra, hogy depresszív hangulatba kerülj, amennyiben hagyod, hogy a negatív gondolatok legyenek úrrá rajtad. Téged azonban nem ilyen fából faragtak, a környezeted is általában optimista, életigenlő személyként ismer, ne hagyd tehát, hogy olyasfajta gondolatok befolyásoljanak, amelyek nemhogy előre nem visznek, de jelentősen hátráltatnak is. A péntek estét szánd arra, hogy áthívsz egy bizalmas barátodat és egy pohár bor mellett könnyítesz a lelkeden, hiszen neked is szükséged van arra, hogy valaki megértsen és támogasson. Nem vagy egyedül, ezt sose feledd!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján valaki elég kellemetlen helyzetbe sodor, olyan ügyben igyekszik ugyanis hárítani a felelősséget, amelyben könyékig benne van, ellenben veled, neked ugyanis nincs sok közöd van az egészhez. Ne hagyd azonban, hogy bárki rád húzza a vizes lepedőt és adott esetben mások előtt járasson le, állj ki magadért határozottan, hisz ha te nem teszed meg magadért, más biztos nem fogja érted megtenni. Ne add meg a lehetőséget, hogy valaki a környezeted esetleg olyasmi miatt ítéljen el, amihez aztán végképp semmi közöd nincsen. Nem vagy te mártír, akinek fel kell áldoznia magát másokért!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján a legnagyobb bosszúságotra plusz energiákat kell mozgósítanod, ahelyet tehát, hogy átadnád magad a hétvégének, egy olyan probléma javításán kell dolgoznod, amely kiküszöbölhető lett volna egy kis odafigyeléssel. Ne bosszankodj azonban emiatt, hiszen most már változtatni nem tudsz a helyzeten, igyekezz inkább összeszedetten beleállni a helyzetbe, legközelebb pedig törekedj arra, hogy apró részletekre is odafigyelj, ilyenformán elkerülhető ugyanis a kalamajka. Amennyiben sikerült pontot tenned a dolgok végére, abban az esetben nyugodtan add át magad a pihenésnek, hisz egy kis kikapcsolódás az, amire most a legnagyobb szükséged van!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Megállás nélkül azon dolgozol, hogy a jelenlegi teljesítményeden javíts, nem vagy ugyanis elégedett azokkal az eredményekkel, amelyeket eddig elértél. A környezeted nem is igazán érti, miért hajszolod ennyire a sikert, szerintük ugyanis már önmagában arra is büszke lehetsz, hogy másokkal ellentétben olyasmiket is meg mersz tenni, amelyeket nem mindenkinek lenne bátorsága. Ne akarj mindenáron a szakadék szélén táncolni, igyekezz beérni annyival, amennyi az erődből, a tapasztalatodból, és az energiáidból kitelik, ne törekedj se többre se kevesebbre. Amennyiben alkalom adódik, arra úgyis egyértelmű jelet kapsz majd, addig pedig légy türelmes és elégedj meg a jelenlegi teljesítményeddel!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ahelyett, hogy sorjában zárnád le a folyamatban lévő ügyeidet, másokkal ellentétben egyre többet és többet vállalsz, aminek nem lesz más az eredménye, mint az, hogy a hét utolsó munkanapjára már ki sem látsz a befejezetlen feladatokból. Mielőtt azonban kellemetlen helyzetbe kerülnél, előtte mindenképp érdemes lenne első körben felállítani egy fontossági sorrendet, másodsorban pedig keresni valakit magad mellé, akinek van még szabad kapacitása és hajlandó mentőövet dobni. Érdemes ezt egy tanulságként felfognod, máskor adj tehát lejjebb a rád nehezedő terhekből, mielőtt visszafordíthatatlan problémákat okozol. Nem kell szégyellned magad emiatt, hisz téged csak a jó szándék vezérelt, de valószínűleg ebből okulva most Te is megtanultad, hogy addig érdemes takaróznod, amíg a paplanod ér!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Épp jókor érkezett el a hétvége, úgy érzed ugyanis, hogy teljesen kifogytál minden energiádból. Az utolsó munkanapot használd tehát arra, hogy minden feladatodnak pontot tegyél a végére, majd csatlakoztast töltőre magad, hisz amint azt a mellékelt ábra is mutatja, te sem vagy egy folyamatosan működésben lévő gépezet. Igenis szükséged van a pihenésre, amikor nem csak azt csinálsz amit akarsz, hanem te, magad gazdálkodsz az időddel. Ez a hétvége a tiéd, ne engedd tehát, hogy bárki bármivel terheljen!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján hajlamos vagy túlbonyolítani egy teljesen egyszerű helyzetet, ennek okán viszonylag rövid időn belül óriási káosz jellemzi majd a körülötted uralkodó állapotokat. Mielőtt azonban belefulladnál a szituációba, előtte egyfelől igyekezz lehiggadni és nyugodtabban kezelni a problémát, másfelől olyasvalaki segítségét igénybe venni, aki nálad türelmesebb és tapasztaltabb is. Ékes bizonyítékot kaphatsz ma arra, hogy nem mindig célravezető az, ha azonnal farkast kiáltasz, sokkal hatékonyabban tudsz ugyanis működni, ha higgadtan állsz bele egy-egy helyzetbe!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapja lehetőséget ad arra, hogy megmutathassuk, csapatjátékosként mennyire tudod odatenni magad a közös cél elérése érdekében. Kiváló alkalom nyílik tehát ezúttal arra, hogy bizonyíts, ne kótyavetyéld el a kínálkozó lehetőséget. Adj bele apait-anyait, mutasd meg mindenkinek, mennyi tudást és tapasztalatot sajátítottál el az elmúlt évek során, mellyel akár egyedülálló sikerek elérésére is képes lehetnél. Mivel azonban kiváló csapat játékos vagy -és ezt mindenki pontodan tudja rólad-, épp ezért ma hozzásegítheted a társaidat egy igen jövedelmező eredményhez. Légy büszke magadra, nem mindenki képes ugyanis ilyen magasságokig elvezetni egy egész közösséget!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút túlteng benned a bizonyítási vágy, mindennél jobban szeretnéd kivívni a környezeted elismerését, ennek érdekében hajlandó vagy akár bohócot is csinálni magadból csak azért, hogy néhány percig rád figyeljen mindenki. Ez azonban kissé sajnálatraméltó, hisz előbb utóbb akadnak majd olyanok, akik inkább megszánnak, mintsem elismernek. A hét utolsó napján eljött tehát a pont, amikor érdemes végiggondolnod azt, hogy vajon a porondon körbe-körbe szaltózó bohóc, avagy inkább a porondmester szeretnél inkább lenni. Amennyiben az utóbbi, abban az esetben érdemes olyasmivel előrukkolnod, ami hitelt érdemlő, egyedülálló és nem tesz nevetségessé!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján borzasztóan szeretned elérni azt, amit korábban kitűztél magad elé, a körülmények azonban egészen eddig nem voltak alkalmasak arra, hogy sikerrel szakíthasd át a célszalagot. Amennyiben úgy döntesz, hogy nem adod fel a küzdelmet, abban az esetben gondoldd végig logikusan, pontról pontra, hogy miképp tudnál változtatni a jelenlegi taktikán, majd ha sikerült megtalálnod a megfelelő utat, akkor mihamarabb indulj el rajta annak érdekében, hogy végül pozitív eredményt érhess el. Magabiztosság, kitartás, akaraterő -ezek azok a tényezők, amelyek nélkül nem fogsz boldogulni!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján olyan impulzust kapsz, amely megszínesíti ezt a szürke novemberi napot, abszolút pozitív értelemben befolyásolva a hangulatodat. Egyszeriben nem is tűnnek olyan megoldhatatlannak a feladatok, mindenkivel türelmesebb és megértőbb leszel, optimizmusod pedig kedvező hatással lesz a környezetedre is. Időnként ilyen napokra is szükség van, amikor apró dolgok annyira feldobják a napodat, hogy óriási lendületet kapsz, mely sok esetben hozzásegít a sikerhez is. Az Élet tehát úgy szép, ahogy van!