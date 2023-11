Napi horoszkóp november 10.: a Kosok kivételes sikert ünnepelhetnek, a Bakok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 10.

KOS (március 21-április 20)

Soha nem látott és tapasztalt magasságokba juthatsz a hét utolsó munkanapján, melyről azelőtt még csak álmodozni sem mertél. Most aztán az önbizalmad az egekig emelkedhet, hisz bebizonyítottad elsősorban magadnak, de a környezetednek is, hogy mire vagy képes. Azt, hogy kitartással, a benned lévő tudással és edzettséggel milyen eredményket érhetsz el. Egész nyugodtan húzd ki magad, fogadd az elismeréseket és hidd el, hogy benned is ott van az, ami másokban, csak mélyebbre kell ásni!

BIKA (április 21-május 20)

Intenzív, dolgos munkahetet készülsz ma lezárni, mely szinte a tartalék energiáidat is felemésztette, épp ezért nagyon boldog vagy, hogy végre nyakadon a hétvége. Igyekezz tehát minden folyamatban lévő ügynek pontot tenni a végére, ne hagyj ki egyetlen lépést sem, ne vedd kettesével a lépcsőfokokat, hisz annak érdekében, hogy tiszta lelkiismerettel ugorhass fejest a hétvégébe, érdemes minden részletre odafigyelned. Ha sikerült pontot tenni a megkezdett mondatok végére, akkor nyugodtan dőlj hátra és élvezd a hétvégét!

IKREK (május 21-június 21)

Elsőre nem sikerül megugranod az előtted álló akadályt a hét utolsó munkanapján, emiatt kissé csalódottnak érzed magad, mielőtt azonban feladnád az egészet és mindent ott hagynál félig készen, előtte érdemes lenne leülnöd és végiggondolnod, hogy mit és hogyan kellene másképp csinálnod ahhoz, hogy a dolgok olyan irányt vegyenek, amely végül elvezet a célodig. Azt igyekezz szem előtt tartani, hogy amennyiben most feladod, abban az esetben soha nem fogod tudni, mi lett volna, ha tovább mész, vagy hogy milyen véget érhetett volna az egész. Állj fel, porold le magad és indulás tovább!

RÁK (június 22-július 22)

Noha nem igazán láttad túl optimistán a helyzetet korábban egy bizonyos ügyben, mégis a hét utolsó munkanapján váratlan siker ad hatalmas lendületet a tovább lépéshez. Roppant büszke vagy most magadra, hiszen a megfelelő taktikával végül a lehető legjobban sült el az egész. Íme a bizonyíték, hogy érdemes bíznod magadban, hisz az elmúlt időszakban annyi tapasztalatot szereztél, amelynek segítségével mára a kisujjadból ki tudod rázni a nehezebb feladatokat is. Érdemes megünnepelned a barátaiddal az elért sikert, nyugodtan eresszétek ki este a fáradt gőzt, csak azt tartsd szem előtt, hogy a másnapi macskajaj nem annyira a barátod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Bizonytalanná válsz a hét utolsó munkanapján egy olyan dologgal kapcsolatban, amelyben egészen idáig teljesen biztos voltál. A bizonytalanság oka pedig nem más, mint az, hogy valaki a környezetedben mindenáron meg akar ingatni a magabiztosságodban, aki azon dolgozik egyfolytában, hogy feladd, apró megjegyzésekkel szurkálva. Neked azonban semmi más teendőd nincs, csak kizárni mindent és mindenkit, ami és aki zavaró tényező lehet. Egyszerűen csak menj az úton, amin elindultál, amennyiben ugyanis elhiszed, hogy győzhetsz, abban az esetben győzni is fogsz. Az egész csupán hit és akaraterő kérdése!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Vaskos tapasztalatodnak köszönhetően sikerrel mentesz meg egy igen rizikós helyzetet az összeomlástól a hét utolsó munkanapján, mely elég nagyot robbant volna, ha nem lépsz közbe. Neked azonban szerencsére a helyén volt az eszed, pontosan tudtad tehát, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy megfordítsd a dolgok menetét. Ékes bizonyítéka ez annak, hogy nem véletlenül bíznak meg ennyien benned a környezetedben, hiszen szinte csak felelősségteljes feladatokat kapsz. Természetesen az élethez szerencse is kell, érdemes azonban megemlíteni a benned lévő tudást és talpraesettséget is, melyekre joggal lehetsz büszke!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan helyzetbe kerülsz a hét utolsó munkanapján, ahol csak az dominál, hogy mit gondolsz, mi a véleményed, te pedig ilyenformán abszolút a kezedben tudod tartani a gyeplőt. A többiek maradéktalanul és feltétel nélkül megbíznak benned, ami különösen hízelgő számodra, hiszen így egyfajta visszaigazolást kapsz arról, hogy valamit elég jól csinálsz. Ne bízd el magad túlságosan, az indokolatlan nagyképűség ugyanis visszatetszést válthat ki másokból. Csak maradj szerény és zsebeld be az elismeréseket!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, abban a fázisban vagy, amikor nehezen tartod a tempót a többiekkel, egyszerűen hiába próbálod a maximumot kihozni magadból, valahogy semmi nem sikerül. Nem szabad azonban negatívan látnod a helyzetet, próbáld megrázni magad és felzárkózni, hiszen ha most nem tudsz sebességben maradni, akkor előbb-utóbb bottal ütheted a nyomukat. Hinned kell magadban, fel kell venned a legjobb futócipőd és rohanni, hisz Ma van még esélyed, a Holnap azonban nagyon közel van! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

Mindennél jobban szeretnéd elfogadtatni magad abban a közegben, amelyben jelenleg a mindennapjaidat töltöd, ennek érdekében hajlandó vagy bizonyos mértékben az értékrendedet is sutba dobni, azt gondolod ugyanis, hogy amennyiben olyanná válsz, mint amilyen a társaság nagy része -amely viselkedési mód alapesetben távol áll tőled-, abban az esetben könnyebben be tudsz majd illeszkedni. Mivel azonban így egyetlen percig nem tudsz önazonos lenni, épp ezért érdemes elgondolkodnod, hogy vajon megéri-e a saját bőrödből kibújnod csak azért, hogy mások elfogadjanak. Ne görcsölj, csupán csak add önmagad, viselkedj természetesen, ne úgy, mindha épp most kellene vizsgáznod egy rögtön ítélő bizottság előtt!

BAK (december 22-január 20)

A szokásosnál nehezebb feladatot vállaltál magadra, ami nem kis fejtörést okoz, hiszen nem csupán a képességeidet haladja meg, de rengeteg idődet és energiádat emészt fel, Most már azonban késő bánat, nem tudsz ugyanis kihátrálni, ehelyett kénytelen vagy két lábbal beleállni. Annak érdekében, hogy mihamarabb végezhess és felszabadulhass a rád nehezedő nyomás alól, igyekezz kizárólag erre az egyetlen feladatra koncentrálni. A megfelelő tudás megvan benned, kellően tapasztalt is vagy, nagyjából tudod tehát, hogyan oldd meg a helyzetet, így nincs más teendőd, mint nekiveselkedni és végigmenni az úton. Legközelebb pedig érdemes reálisan gondolkodnod, mielőtt igent mondasz bármire!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasmivel foglalkozol a hét utolsó munkanapján, amihez tulajdonképpen nem sok közöd van, ám mivel mások sem törődnek vele, úgy gondolod, neked kell megoldanod a helyzetet. Megvan azonban neked a saját dolgod, túlságosan elfoglalt vagy ahhoz, hogy újabb terheket vegyél a nyakadba a hétvége előtt egy méterrel. Hagyd, hogy azok dolgozzanak ezen a kényelmetlen szituáción, akik a bajt okozták, hiszen ez abszolút nem a te sarad. Ne feledd: mindig is lesznek olyan személyek körülötted, akik felelősségvállalás helyett másokra hagyják a nehezét, ám ez legyen az ő bajuk!

HALAK (február 20-március 20)

Roppant nehéz döntés előtt állsz a hét utolsó munkanapján, amit érthető módon nem szeretnél elhibázni semmiképp, ennek érdekében több verziót is felállítasz, mielőtt kimondod a végszót. Ez azonban nem eredményez mást, mint azt, hogy kezdesz öaszezavarodni. Az áldozat szerepét elkerülendő, igyekezz eldönteni, hogy pontosan mit szeretnél és miképp zárd be magad mögött azt az ajtót, amely már semmi jóval nem kecsegtet. Nem olyan ördögtől való dolog ez, nem igaz?