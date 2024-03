Napi horoszkóp március 24.: a Bikák fontos döntést hozhatnak meg, a Rákok ütős tervet eszelnek ki egy bizonyos feladat végrehajtásához

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 24.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napján fontos pillanathoz érkezett az életed, emiatt nem is igazán tudsz másra összepontosítani, legszívesebben ugyanis kiugranál a bőrödből izgalmadban. Mivel azonban vannak még elvégzendő feladataid, épp ezért igyekezz mégis valamennyire elvonatkoztatni attól, amely jelen pillanatban nem hagy nyugodni. Hidd el, mindennek eljön majd a maga ideje, minél inkább sürgetsz ugyanis valamit, annál nagyobb esélyt adsz, hogy végül az arcodban landoljon az egész, pont akkor akkor, amikor nem is számítasz rá. Légy türelmes és észre fogod venni, ha a megfelelő alkalom kínálkozik arra, hogy belevágj abba, ami most izgatja a fantáziád!

BIKA (április 21-május 20)

Komoly döntést hozhatsz meg a hét utolsó napján, amely körülötted mindenkire hatással lehet, épp ezért a másokal is megosztod. Noha nem mindenki fog örülni annak, ahogyan döntöttél, mégis próbáld megértetni velük, hogy most elsősorban a saját szempontjaidat kellett előtérbe helyezned, így nem hagyod magad befolyásolni. Tedd számukra világossá, hogy nem futamodsz meg egy olyan kihívás elől, amellyel előbb-utóbb úgyis szembe kellett volna nézned. Ha már döntöttél, nincs értelme halogatni a dolgot, egyszerűen zárj le mindent és indulj el az új felé. Ne feledd, mindig az első lépés a legnehezebb, utána már minden megy magától!

IKREK (május 21-június 21)

Teljesen más programot terveztél vasárnapra, mint amivel a legnagyobb bosszúságodra ma foglalkoznod kell, mégis ha már így alakult, akkor érdemes a zsörtölődésre használt energiáidat inkább a koncentrációdhoz adni. Ne vesztegesd tehát az időt, cselekedj, amilyen gyorsan csak lehet és mihamarabb tudd le a dolgot. Amennyiben ugyanis csupán halogatod az ügyet, abban az esetben a baj csak a nyakadon marad, s a későbbiekben további problémákat okozhat. Cselekedj tehát, s utána élvezd a hét utolsó napját és azt, hogy arra koncentrálhatsz, amire eredetileg szerettél volna!

RÁK (június 22-július 22)

Ütős tervet raktál össze gondolatban, mégsem számoltál azokkal az akadályokkal, amelyek várnak út közben, ezek pedig a későbbiekben rengeteg fejfájást okozhatnak. Kétségbeesés vagy bosszankodás helyett azonban szedd össze magad, aggodalomra semmi okod, pontosan tudod, hogy nagyobb akadályokkal hogyan is kell megküzdeni, így tehát könnyűszerrel meg fogod ugrani, csupán csak bátorság kell hozzá. Bíznod kell magadban, hisz rendelkezel annyi tudással, hogy nem jelenthet gondot a feladat megoldása. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, de jó irányba haladsz és ha befutsz majd a célba, büszke lehetsz majd magadra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a környezetedből elég komoly természetű dologban kér tőled segítséget a hét utolsó napján, amelyről pontosan tudja ő, maga is, hogy nagyon kevesen nyújtanának segítő jobbot neki. Érthető okoknál fogva te sem vagy teljesen biztos abban, hogy ekkora felelősséget kellene a nyakadba akasztanod, épp ezért csak akkor segíts, ha az illető különösen fontos számodra. Tisztázd azt is magadban, nem veszélyes irányba mennek-e a dolgok, amenyiben igen, ebben az esetben próbáld másfelé terelni az illetőt.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Fontos célkitűzés motivál, amelynek sikeres lezárásával végre szélesebb körben leteheted le a névjegyedet, ehhez azonban nemcsak hogy minden körülménynek kell ideálisnak lennie, de neked is oda kell tenned magad. Ennek édekében tehát semmi mással ne foglalkozz, amíg sikerrel nem abszolválod a feladatot, csak arra koncentrálj, hogy beleadj apait-anyait. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálni, hisz megvan benned az ehhez szükséges tudás és tapasztalat, így tehát régóta kitaposott ösvényen haladsz. Ne hallgass senkire, csakis magadra és a feladatodra koncentrálj, mert most ez a prioritási sorrend! Majd utána ráérsz más programokkal foglalkozni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában véve szükséged van a pozitív visszaigazolásra, épp ezért mindig törekszel arra, hogy másoknak örömet szerezz, hiszen így biztosítanád be ezeket a visszacsatolásokat. Mivel azonban időnként magadra is gondolnod kell, épp ezért szervezz vasárnapra olyan programot, ami csak rólad szól és nem arról, hogy mindenki boldog körülötted, töltekezz fel, nézz meg egy akciófilmet a moziban vagy bújj össze a szerelmeddel. Nemes dolog mindig mások örömét keresni, ám miközben te megpróbálsz mindenkinek eleget tenni, közben a saját életedet senki nem fogja alakítani és helyetted boldoggá tenni. Foglalkozz néha kicsit magaddal is, hisz legalább olyan fontos vagy te is, mint mások!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fontos részletre derül fény a hét utolsó napján egy bizonyos projekt kapcsán, amelynek kulcsfontosságú szerepe lehet majd abban, hogy közelebb juss a célodhoz. Most, hogy világossá válik számodra az utolsó rejtély is, bizony igen komoly előnyre tudsz szert tenni. Az azonban már csak rajtad múlik, hogy másokkal is megosztod-e a megoldókulcsot vagy egymagad aratod le a babérokat. Amennyiben úgy érzed, hogy érdemes másokkal osztozni a sikeren, abban az esetben csak olyan személyeket vonj be, akiket erre érdemesnek találsz, s megbízol bennük. Különben megeshet, hogy kihasználnak és maguk akarnak majd a dobogó legfelső fokára állni. Épp ezért jól gondold meg, hogyan taktikázol!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján a környezeted olyasfajta feladatot igyekszik rád erőltetni annak érdekében, hogy a teher a te válladat nyomja, ne az övéket, amely a komfortzónádon határozottan kívül esik. Egész nyugodtan adj tehát hangot a felháborodásodnak, hozd világosan mindenki tudtára, hogy ettől az arcátlanságtól a hideg futkos a hátadon. Állj ki magadért, megvan a saját méltóságod, ne engedd, hogy mások rád pakoljanak mindenféle tonnás terheket csak azért, hogy az ő életük eggyel könnyebb legyen. Ne hagyd magad kihasználni, csakis a saját életedre koncentrálj!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján egyszerre szeretnél mindent befejezni annak érdekében, hogy végre kikapcsolódhass, azt kell azonban észrevenned, hogy egyre-másra halmozod a feladatokat. Mivel így sosem jutsz a dolgok végére, így most érdemes meghúznod egy határvonalat és csak addig takaróznod, amíg a paplanod ér. Ne vállalj jöbbet annál, mint amit el tudsz végezni, hisz neked sem az az érdeked, hogy belefulladj az egészbe, sokkalinkább az, hogy sikerrel zárhasd a mai napot. Ha így állsz a dolgokhoz, sokkal hatékonyabban és eredményesebben tudsz majd dolgozni! Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Akárhigy is próbálsz, egyszerűen nem tudsz zöldágra vergődni egy olyan emberrel, aki nem osztja a véleményedet egy bizonyos téma kapcsán, mitöbb nem is enged a huszonegyből. Be kell látnod tehát, hogy nem mindenki alkalmas a kompromisszumokra, épp ezért érdemes megkímélni magad attól, hogy kellemetlen perceid legyenek, ne törődj vele és ne hagyd felidegesíteni magad. Lépj tovább gyorsan az egészen, s koncentrálj inkább másra, nem kell neked ugyanis mindent és mindenkit megérteni, ne pazarold az energiáidat arra, hogy mindenáron meggyőzz embereket a saját álláspontodról, főleg ha valaki abszolút alkalmatlan az együttműködésre!

HALAK (február 20-március 20)

Szeretnél végre valami maradandót alkotni, amelynek nyomán mindenkinek tátva marad a szája, ennek érdekében tehát mindenféle nevetséges dologba is belevágnál. Mindeközben attól is tartasz, hogy ki és mit szól majd az általad kitalált új projektekhez, ezért nincs bátorságod kiállni. Érdemes mérlegelned, mire is vágysz jobban: arra, hogy sikeres emberként learasd a babérokat, vagy arra, hogy mindig álarcban bújkálj, nehogy valaki felismerjen. Érdemes lenne belekóstolnod a sikerbe, azzal ugyanis semmi veszítenivalód nem lesz, ha legalább megpróbálod!