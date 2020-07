Napi horoszkóp június 4.: a Bikák igaz barátaikra számíthatnak, az Ikrek régóta húzódó ügyet zárhatnak le

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 4.

KOS (március 21-április 20)

A mai nap a legalkalmasabb arra, hogy mindenki számára bebizonyítsd, mennyi bátorsággal és akaraterővel rendelkezel, amikor valóban szeretnél elérni valamit. Most olyan alkalom adódik, ami lehetővé teszi azt, hogy megkapd, amire olyan hosszú ideje vágysz már, az oda vezető út azonban nem lesz zökkenőmentes. Szükséged lesz minden tudásodra és kreativitásodra, hogy kiállj minden próbát, s végül a magadénak tudhasd ezt az általad hőn áhított dolgot. Szóval szedd össze magad és indulj el a kiválasztott úton!

BIKA (április 21-május 20)



Olyan barátra tettél szert, akire mindig, minden körülmények között számíthatsz. Akinek teljesen nyugodtan öntheted ki a szíved, mert pontosan tudod, hogy soha nem fog visszaélni a helyzettel. Becsüld meg az ilyen személy jelenlétét, igyekezz példát venni róla és viszonozni azt, amit tőle kapsz, nap, mint nap és ami olyan sokszor kisegít a bajból!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy szeretnél lezárni egy bizonyos ügyet, hogy minden szálat végleg elvarrtál, arra kell azonban rájönnöd, hogy a jelen helyzet nem alkalmas egyelőre arra, hogy maradéktalanul lezárj mindent. Korántsem kell ettől azonban kétségbe esned, egyszerűen fogadd el, hogy lesz majd, ami később visszatérhet, ám neked most van időd felkészülni minden eshetőségre. Na ugye, hogy a pohár félig tele van?

RÁK (június 22-július 22)



A mai nap mindenképp alkalmas arra, hogy a benned lévő kreativitásnak teret engedj, hogy kibontakoztasd azt, ami benned van, legyen az bármiféle kézművesség vagy akár gasztronómia. Nem kell minden napot azzal töltened, hogy lihegve futsz körbe a mókuskerékben, nem kell az eredmények után loholni, egyszerűen csak engedd át magad az alkotásnak és légy büszke azzal a kézzel fogható eredményre, amit fel tudsz mutatni. Majd holnap ráérsz újra futásnak eredni, ma inkább engedj el mindent, ami máskor frusztrál. Hidd el, sokkal nagyobb lendülettel tudsz majd továbbmenni az úton!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Komoly célokat tűztél ki magad elé, ám pontosan tisztában vagy a képességeiddel és a korlátaiddal, ennek okán azt is tudod, hogy egyedül képtelen lesz végigvinni azt, amit el szeretnél érni. Gondold végig, kik azok a személyek, akiket érettnek és alkalmasnak tartasz arra, hogy beavatva őket, egy jól működő csapatban tudjatok együttműködni és meghódítani a megmászhatatlannak tűnő hegyet is. Légy azonban óvatos, hisz lesznek akik, csak azért legyeskednek majd körülötted mert csupán a babérokat szeretnék learatni, komoly hírnévre szert téve ezzel. Szelektálj, kik azok, akik őszinték és megbízhatóak és kik akarnak csupán csak hasznot húzni belőled!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Bizonytalan helyzetbe kerülsz, mert egy kényelmetlen szituációban választás elé állítanak. Mivel azonban te a legkevésbé sem vagy a kényszerhelyzetek híve, most is meglehetős frusztrál a dolog. Mutasd meg, hogy neked is van saját véleményed, képes vagy tehát eldönteni azt, hogy merre is kell menned. Ne hagyd, hogy olyasmire kényszerítsenek, amit egyáltalán nem szeretnél megtenni, s amiről úgy gondolod, hogy kockázatos lehet a számodra. Legyél sokkal határozottabb!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Nagyon nyomaszt egy bizonyos ügy, amelynek eddig nem jártál a végére. Nem tudod, hogyan és pontosan kihez fordulj, hogy tiszta vizet önts a pohárba. Ülj le és gondold végig, mit kellene tenned azért, hogy újra megnyugodhass és semmifajta zavaró tényező ne ányékolhassa be a közérzeted. Hidd el, minél tovább ülsz tétlenül a babérjaidon, annál nehezebb lesz az elindulás! Épp ezért kezdj el utána járni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



A nagy hajtásban szakíts időt a barátaidra is, zsúfolt napirended mellett ugyanis időnként ápolni kell a kapcsolataid is, különben elhervadnak. Épp ezért munka után menjetek el egy kávézóba, vásárolni vagy egyszerűen üljetek ki a teraszra beszélgetni! Nem is hinnéd, micsoda feltöltődést tud egy-egy bizalmas beszélgetés adni, hisz ha az embernek van kivel megosztania a gondolatait, adott esetben problémáit, máris sokkal könnyebb lesz minden és másképp látja a világot.

NYILAS (november 23-december 21)



Végre elindultál azon az úton, ami a győzelem felé vezet majd el, innentől semmi nem állíthat meg, legyőzhetetlenül menetelsz a kitűzött célod felé. Most nem szabad megtorpannod, vagy elbizonytalanodnod, mert nagyon közel van a hegycsúcs, amely felé mászol. Ott fogod majd igazán lenyűgözőnek látni a világot, hisz sikerül bebizonyítanod, hogy akarattal, önbizalommal és kitartással a lehetetlennek tűnő dolgok is lehetségessé válhatnak!

BAK (december 22-január 20)



Kissé kezdesz besokallni attól, hogy mindenki rád pakolja a terheit, az el nem végzett feladatait, a sok-sok mindent, amire vagy idejük vagy energiájuk vagy egyszerűen kedvük nincsen. Mivel neked megvan a saját életed a saját kis gordiusi csomóiddal, a megoldásra váró feladataiddal, épp ezért még azelőtt tedd ki a STOP táblát, mielőtt belefulladsz ebbe a hatalmas lelki teherbe. Senkinek nincs joga azért okolni, mert nem éled az ő életét, mert nem veszed a nyakadba a Világ minden problémáját. Igyekezz a saját határaidon belül boldog lenni, ez az egyetlen küldetésed, semmi más!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Mindig jobb az őszinte utat választani, hisz ez a legegyszerűbb módja annak, hogy felvállald önmagad, semmit nem kell ugyanis szégyellned a környezeted előtt. Emberi formában elmondhatod a véleményed, hisz a körülötted élők is jobban fognak értékelni, mintha mindenki előtt mis-másolva hebegnél mindenféléket. Ha valami zavar, jobb tisztázni az érintett féllel, mintsem később mások által tudomására hozni, hogyan vélekedsz róla.

HALAK (február 20-március 20)



Nem biztos, hogy minden apró, kis bolhából elefántot kell csinálnod, hisz egy elefántcsordával sokkal nehezebb megbirkózni, mint a bolhákat levadászni. Ne vedd túl komolyan a kisebb hézagokat, próbálj azokra a problémákra koncentrálni, amelyek feltétlenül zavarnak a mindennapi életedben. Ha beleveszel ugyanis a sűrűjébe, előbb-utóbb nem fogsz tudni kikeveredni belőle, vagy csak igen nagy áldozatok árán. Végy tehát egy légycsapót és irány a bolhák után!