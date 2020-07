Napi horoszkóp július 19.: a Vízöntők kendőzetlenül vállalják a véleményüket, a Halak végre átadhatják magukat a romantikának

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 19.

KOS (március 21-április 20)

Hihetetlen tehetséggel áldott meg a sors, de a lustaságod miatt hajlamos vagy elkótyavetyélni a benned rejlő nagyszerű adottságokat. Minimális szorgalommal és akaraterővel azonban sikerülne minden babért learatni, ehhez viszont te is kellesz. Ha azonban nem csinálsz semmit, biztosan nem repül a szádba a sült galamb. Ehhez cselekedni kell, vállalva a munkával járó kétségtelen kényelmetlenségeket is. Mérlegeld, mit szeretnél jobban: ücsörögni a dagonyában – vagy végre tenni valamit azért, hogy bezsebelhesd a siker. Ha ez utóbbit választod, állj fel és csinálj végre valamit. Mutasd meg magadnak és a külvilágnak is, hogy mire vagy képes! Meglátod, talán még a nevedet is megjegyzik egy időre!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki semmiképpen nem tudja elfogadni az álláspontodat egy bizonyos dologgal összefüggésben, emiatt lépten-nyomon megpróbál fogást találni rajtad, s mindenbe beleköt. Mivel azonban úgy gondolod, hogy ez a személy túl fontos szerepet tölt be az életedben ahhoz, hogy elmérgesedjen a viszony közöttetek, érdemes leülni vele és megkérdezni, hogy pontosan mi bántja. Amennyiben ő is hasonlóképpen érez veled kapcsolatban, nyitott lesz arra, hogy beszéljetek, s megoldjátok a konfliktushelyzetet, hiszen maga is úgy gondolja, hogy nem érdemes minden butaság miatt összeveszni!

IKREK (május 21-június 21)

Vállaltál egy feladatot, amit mostanra nagyon megbántál, hiszen rengeteg idődbe és energiádba kerül, hogy a tőled megszokott módon megfelelj a kihívásnak. Ám most már nincs visszaút, muszáj végigcsinálni a dolgot. Annak érdekében, hogy mihamarabb végezhess vele és felszabadulhass a rád nehezedő nyomás alól, zárd ki a külvilágot és igyekezz erre az egyetlen ügyre koncentrálni. A megfelelő tudás megvan benned, kellőképpen tapasztalt is vagy, s pontosan tudod, hogyan oldd meg a helyzetet, így nincs más teendőd, mint nekiveselkedni és végigmenni a megkezdett úton! Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Általában nem szívesen kockáztatsz semmilyen helyzetben, inkább pesszimistán tekintesz a jövőbe, nem hiszel a sikerben, és ez a gondolkodásmód az esetek döntő többségében be is vonzza a kudarcot. Épp ezért most itt az ideje annak, hogy végre kicsit bátrabb legyél, hogy ne csak a kudarc lehetőségét lásd a dologban, s merj akár olyan őrültségekre is vállalkozni, amelyekből végre jól jöhetsz ki. Hidd el, a kockázatos játékok adják meg az életre szóló élményeket is, ha ugyanis mindig csak óvatosan, lassú tempóban lépkedsz, elesni ugyan nem fogsz, de soha nem is alkotsz maradandót alkotni! el, aki mer, az nyer!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Régóta komolyan foglalkoztat a gondolat, hogy valami olyasmibe vágj bele, ami ugyan most még teljesen ismeretlen számodra, ám ebben rejlik számodra a dolog izgalma is. Épp ezért most elhatározásra jutsz, nem húzod tovább az időt, hisz a körülmények jelenleg a legideálisabbak ahhoz, hogy meg tudd valósítani azt, amire hosszú ideje vágysz. Fel kell azonban készülnöd arra, hogy valószínűleg elég nagy áldozatokkal jár majd az, hogy végül pontot tehess az ügy végére és sikeres lehess, de ha visszatekintesz majd a hosszú útra, rá fogsz jönni, hogy a boldogságod érdekében megérte!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A szokásosnál nehezebb feladattal küzdesz, halvány fogalmad sincs arról, miként oldd meg a helyzetet, emiatt az sem világos a számodra, milyen eredményt érhetsz el ezzel. Szerencsére akadnak a környezetedben olyan személyek, akik nálad sokkal több tapasztalattal rendelkezve pontosan tudják, merre visz az út, mit érdemes és hogyan kell csinálni azért, hogy végül elégedett lehess és a megbízóid is elismerően bólintsanak. Nem szégyen segítséget kérni, hidd el, sokkal jobb még az út elején tisztázni az irányt, a célt, a tempót és a taktikát, mintsem a sűrűben egyedül kóvályogni, ahol már nem biztos, hogy meghallják a segélykiáltást. Most ragadd meg tehát a lehetőséget, mert nem tudhatod, később hogyan alakul a helyzet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a környezetedben, akiről pontosan látod, hogy a vesztébe rohan azzal, amit most csinál, és mivel borzasztóan aggódsz érte, mindenképp szeretnéd megóvni a csalódástól. Ennek érdekében, bármennyire is kellemetlen a számodra, kegyetlenül őszintének kell lenned, hisz pontosan tudod, hogy nem nézheted végig tétlenül a folyamatot, amelynek a végén szinte garantált a nagy csalódással járó kudarc. Ne legyen lelkiismeret-furdalásod, az illetőt egyszerűen muszáj valakinek felvilágosítania arról, mi az, amit elvakultságában jelenleg nem lát. Lehet, hogy elsőre mellbevágó lesz a véleményed a számára, de hidd el, később nagyon hálás lesz majd neked, és az sem utolsó szempont, hogy te is nyugodtabban fogsz tudni aludni, hisz megtettél minden tőled telhetőt!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Maratoni hosszúságú utad a végéhez közekedik, ami épp jókor jött, hisz annyira kezdtél kimerülni attól, hogy adott időre hatalmas felelősséggel járó feladatot kell teljesítened, hogy már-már kétségbeestél. Most egy utolsó, nagy lendületre van szükséged ahhoz, hogy végül büszkén és boldogan ünnepelhess a célban, ne hagyd tehát, hogy bármi kizökkenthessen, hisz pontosan tudod, nincs már sok hátra. Mivel régóta készültél arra, hogy megmutasd mindenkinek, mire is vagy képes, épp ezért tarts ki néhány méter erejéig! Meg tudod csinálni, gyerünk!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a környezetedben, aki egyfolytában körülötted legyeskedik, tudni szeretne a legapróbb titkaidról, kéretlen jó tanácsokkal lát el , téged pedig kezd a személyes jelenléte egyre jobban idegesíteni. Még azelőtt állítsd le, hogy elszakadna az a bizonyos cérna, de ügyelj arra, hogy úgy kommunikálj a lehető legfinomabban és diplomatikusabban, hogy ne kelljen később emiatt bocsánatot kérned. Magyarázd el és logikusan igyekezz megértetni, hogy a saját utadat szereted járni, s a te életedben szereted magad meghozni a döntéseket, és vannak bizonyos dolgok, amelyek kizárólag rád és azokra a személyekre tartoznak, akiket te is be kívánsz vonni.

BAK (december 22-január 20)

Számodra eddig teljesen bizonytalan szituációban érkezik a szikra, ami végül hozzásegít ahhoz, hogy minden világossá váljon, ezáltal az is kiderüljön, mi értelme annak, ami a háttérben eddig zajlott. Rendkívüli módon megnyugtat a tudat, hogy végre tisztán látod, nem is olyan drámai a helyzet, mint amilyennek a bizonytalanságod okán eleinte hitted. Most érdemes tehát pontot tenned a dolog végére és mindent egyszer, s mindenkorra lezárni, mert ezúttal ideálisak a körülmények mindehhez. Végre fellélegezhetsz, hisz erre vártál hosszú ideje!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kendőzetlenül kimondod a véleményedet valamivel kapcsolatban, és ezzel akaratodon kívül ugyan, de nagyon megbántasz valakit, aki magára veszi a dolgot. Mielőtt azonban végképp megromlana közöttetek a viszony egy ilyen apróság miatt, mindenképpen magyarázd el neki, hogy nem őt akartad megtámadni. Hiszen nem csináltál semmi rosszat, csupán kifejtetted az álláspontodat. Okulj azonban a történtekből, és soha ne felejtsd el, hogy minden egyes szónak súlya lehet. Legközelebb fogalmazz óvatosabban!

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap a romantika jegyében telik, a szerelmed ugyanis olyan meglepetésekkel halmoz el, amelyek kifejezetten jól esnek neked és növelik az önbizalmadat. Pont a megfelelő pillanatban jönnek ezek a kedves gesztusok, hiszen mostanában úgy érezted, nem vagy már a régi. Használjátok ki ezt a napot, s a lehető legtöbb időt töltsétek együtt, hiszen a hétköznapok rohanása kevés alkalmat kínál efféle kikapcsolódásra, ma pedig sok mindent pótolhattok. Nem kell különösebben nagy dolgokra gondolni, egyszerűen csak beszélgessetek, tudjatok meg többet egymásról, nézzetek meg egy filmet vagy bújjatok össze egy finom bor társaságában. A lényeg az, hogy csak egymásra figyeljetek!