Napi horoszkóp december 21.: a Bakok nagy terveket szeretnének megvalósítani, a Vízöntők kiállnak magukért

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Görcsösen ragaszkodsz valakihez, aki talán mostanra kissé fojtónak érzi a közelségedet. Ne akarj azonban rátelepedni, hiszen az a napnál is világosabban látszik, hogy zavarja. Engedd kicsit szabadon, s ha már mindenképp ragaszkodsz hozzá, akkor kísérd figyelemmel a távolból, ugyanakkor ne gátold semmiben, hagyd kibontakozni, hiszen másként csak azt éred el, hogy az illető besokall és továbbáll. Mindenkinek madárnak szüksége van egy kis szabadságra, hadd repüljön, ha pedig eltörik a szárnya, úgy legalább a saját bőrén tanulja meg, hogy hol vannak a korlátai. Csak abba gondolj bele, hogy te vajon szeretnéd-e, ha valaki minden lépésedről tudni szeretne?

BIKA (április 21-május 20)

Olyan korlátokat állítottál magad köré, amelyek akadályoznak a továbblépésben, így pedig beleragadtál egy szerencsétlen élethelyzetbe, amiből nem tudsz szabadulni. Tágítsd a határaidat, ne te légy saját magad legnagyobb akadálya, próbálj inkább távlatokban gondolkodni. Benned is megvannak a képességek ahhoz, hogy bátran megragadj minden kínálkozó lehetőséget, s akkor korábban elképzelhetetlen perspektívák nyílhatnak meg előtted. Ha nem így teszel, akkor bizony jó eséllyel csupán féltékenyen figyelheted, hogy mások megvalósítják az álmaikat. Nem vagy te eleve vesztésre ítélve, épp ezért szedd össze magad és mutasd meg, milyen képességek rejlenek benned!

IKREK (május 21-június 21)

Az a fajta ember vagy, aki szereti a saját ügyeit mindenképpen maga intézni, s önmagáról gondoskodni. Ám könnyen előfordulhat, hogy egyedül nem fogsz boldogulni, de ha akkor is ragaszkodsz ahhoz, hogy külön utakon járj, annak csúfos kudarc lehet a következménye. Néha bele kell törődnöd, hogy bizonyos helyzetekben te kevés vagy, érdemes tehát néha segítséget kérni. Biztosan vannak barátaid, akik megértik a problémáidat, s készek akár önzetlenül tanácsokkal szolgálni, együtt pedig biztosan többre mentek, bár ehhez le kell számolnod egy illúzióval: te sem vagy varázsló, csupán csak egy hétköznapi "mugli"!

RÁK (június 22-július 22)

Szeretnéd előre kiszámítani a nap történéseit a hét második felében, ám valahogy mégis hiba csúszik a számításodba, melynek okán pánikba esel, szíved szerint mindent eldobnál, ami a kezedben van és gyorsan futásnak erednél. Ez azonban a legrosszabb taktika ilyen helyzetben, hiszen odalesz az önbecsülésed, s mások bizalmát is elveszítheted. Bölcsebben jársz el, ha számításba veszed a botlás, melyet gyorsan igyekszel korrigálni, nem jóvátehetetlen melléfogásról van ugyanis szó, amelyeket képtelenség lenne utóbb kijavítani. Ha összeszedet magad, ha újratervezel egyes folyamatokat, akkor bizony látni fogod, hogy mennyire nem reménytelen a helyzet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túl sok energiát fektetsz egy olyan ügybe, amelyről abszolút nem garantált, hogy sikerre is fogod tudni vinni. Mivel ezek a puszta tények, épp ezért ügyelj arra, hogy ne minden figyelmed és erőd ebben vesztegesd el, próbálj megtartani egy egészséges szintet, hiszen így nem marad majd más dolgokra sem időd, sem energiád. Természetesen teljes erőbedobással küzdhetsz, hisz maximalista vagy, ám észre kell venned azt is, hogy meddig érdemes menned, meddig látsz még perspektívát a dologban. Amennyiben feleslegesnek ítéled meg a megtett köröket, abban az esetben inkább zárd le és kezdj másféle célok megvalósításába, amelyekben reálisabb sikert látsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Igyekszel felvidítani valakit a hét második felében, aki a közelgő karácsony miatt eléggé rossz állapotban van a lelke, borzasztóan negatív tapasztalat árnyékolja ugyanis be a hangulatát. Mindenképpen nemes próbálkozás a részedről az, hogy valamiképp javítani próbálsz a kedvén, szervezz az illetővel olyan közös programot, amely elfeledteti vele a gondjait és újra tud majd nevetni. Neked különösen jó érzéked van ezekhez a dolgokhoz, használd a kreativitásodat és találj ki valami pozitív előjelű időtöltést. Hidd el, a barátod igen hálás lesz érte, te pedig büszke lehetsz magadra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felére vége összeáll a fejedben egy prioritási sorrend, melynek mentén szeretnéd elérni a rövid távra kitűzött céljaidat, ennek a bizonyos sorrendnek mentén érdemes tehát elindulnod és megvalósítani egyiket a másik után. Nyilvánvalóan érdemes azzal is számolnod, hogy bekövetkezhetnek olyan váratlan fordulatok, amelyek fejfájást okozhatnak, mivel azonban kellőképp tapasztalt vagy ahhoz, hogy mindenre gyorsan reagálj és úrrá légy a problémán, épp ezért ne tántorítson el semmifajta, előre vízionált akadály. Nem lesz egyszerű menet, ám ha sikerrel jársz, akkor bizony rendkívül büszke lehetsz majd magadra.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében úgy érzed, a nagy karácsony előtti hajtásban kezdesz teljesen lemerülni, abszolút fogytán vagy minden tartalékodnak, nem bírod tovább. Mikor pedig már majdnem kimerültél feljesen, akkor bizony jön egy váratlan impulzus, ami lendületet adhat a folytatáshoz. Nem is számítottál erre, de mindenképpen szükséged volt rá, mert megerősít abban, hogy van értelme küzdeni. Most tehát semmiképpen ne add fel, mert talán már csak egy kicsit kell kitartanod ahhoz, hogy elérd a kitűzött célokat, a rohanós időszak után jöhet majd egy kis pihenés is az ünnepek alatt.

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan feladattal bíznak meg a hét második felében, ami meghaladja a jelenlegi képességeidet minden értelemben, ennek megfelelően meg is remegnek a lábaid. Mivel ezzel nagyjából az első pillanattól kezdve tisztában vagy, épp ezért kérj magad mellé valakit segítségül annak érdekében, hogy sikerrel abszolváld a küldetést. Nem szégyen az, ha valamihez nem értesz, amennyiben hangosan ki mered mondani, abban az esetben jóval nagyobb hiteled lesz mások szemében, a kudarc pedig elkerülhető. Nem kell mindig neked a főhősnek lenned, időnként másokat is hagyhatsz érvényesülni!

BAK (december 22-január 20)

Noha nagy terveket szeretnél megvalósítani karácsony előtt, mégis akadnak jócskán olyan személyek, akik mindenáron le akarnak beszélni róla, abszolút nem tudnak veled lelkesedni, csak és kizárólag a veszélyt látják ugyanis az egészben. Nyilvánvalóan fontos vagy számukra, féltenek, teljesen érthető tehát a részükről ez a fajta aggodalom. Légy hálás nekik, hiszen ez azt jelenti, hogy bizonyos embereknek nagyon nem mindegy a sorsod alakulása. Köszönd meg nekik ezt a fajta gondoskodást, ugyanakkor mivel teljesen biztos vagy a dolgodban, épp ezért menj tovább a magad útján, s ha célba értél, akkor láthatja majd meg mindenki, hogy érdemes volt belevágnod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan szituációba keveredsz a hét második felében, amelyben mindenki rád akarja hárítani a felelősséget, esélyt sem adva arra, hogy el tudd magyarázni, neked pontosan miért is nincs közöd egyáltalán a dologhoz. Ne hagyd azonban magad, állj a sarkadra és ha kell, határozottan mondd ki, hogy azért biztosan nem fogod mások helyett elvinni a balhét, mert ők eszeveszett módon menekülnek a felelősség elől. Szégyelljék ezért magukat, de neked nincs ezzel semmi dolgod, ne is foglalkozz velük, hisz a te lelkiismereted patyolat tiszta. Nem is érted, hogy épp a szeretet ünnepe előtt miképp jut eszébe bárkinek is az, hogy ilyesmire vetemedjen, amennyiben azonban már így alakult, abban az esetben legyen benned kellő határozottság!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében sikerül végre meghoznod egy régóta halogatott, nehéz döntést, amely mindenképp hatással lesz rövid- és hosszabb távon a jövődre is. Most még ugyan nem vagy biztos benne, hogy a legjobb megoldást választottad, most már azonban nem érdemes sokat rágódni rajta. Amennyiben az első lépéseket sikerül megtenned, akkor már csak egy lehetőséged van: végigjárni az eltervezett utat, s a lehetőségek szerint minél jobbat, többet kell kihozni belőle. Azon nem érdemes előre aggodalmaskodnod, hogy mi lesz, ha valamit elrontasz, te is emberből vagy, aki másokhoz hasonlóan bármikor megcsúszhat egy banánhéjon!