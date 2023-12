Napi horoszkóp december 16.: a Mérlegeknek nem árt óvatosabban kezelniük bizonyos személyeket, a Bakoknak jól esik a pihenés

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 16.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, karácsony közeledtével kezded az utolsó energiatartalékaidat is felélni, egyszerűen minden szuszt is kihajtottál már magadból. Mivel azonban a tennivalók egyelőre csak gyűlnek és gyűlnek előtted, épp ezért egyelőre esély sem mutatkozik arra, hogy töltőre csatlakoztasd magad. Igyekezz megrázni magad és abban a tudatban teljesíteni a rád váró feladatokat, hogy nemsokára jönnek az Ünnepek, amikor bizony nyugodt szívvel adhatod át magad a valódi pihenésnek. Addig pedig próbáld valahogy motiválni magad, hisz a felelősségrevonás nem tartozik senki kedvencei közé!

BIKA (április 21-május 20)

Konfliktusba keveredsz valakivel a hétvége első napján, aki egyszerűen nem akarja megérteni a mondanivalódat annak ellenére sem, hogy számodra nem is lehetne nyilvánvalóbb a dolog. Ez viszont annyira feldühít, hogy hajlamos vagy arrogánsan védeni az érdekeidet, ami nem tesz túl jót a népszerűségednek sem. Bármennyire is esik azonban nehezedre, mégis igyekezz megmagyarázni érthetően, mi a felháborodásod oka, próbálj észérvekkel kiállni magadért, hisz ha megérteted a dolog lényegét, akkor talán eggyel nagyobb esélyed lesz arra is, hogy támogatókat találj!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki jó szándékkal szeretne útbaigazítani a hétvége első napján, te azonban arrogánsan utasítod el, úgy tűnik ugyanis számodra, hogy az illető bele szeretne avatkozni a dolgodba. Miután azonban világossá válik számodra is, hogy abszolút nem akart ártani, a lehető leggyorsabban kérj elnézést, nehogy ez a malőr a kapcsolatotokra nyomja a bélyegét. Ma ilyen felemás hangulatú napod van egyébként is, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy felmentést kapsz az ehhez hasonló helyzetekben, így tehát amennyiben úgy érzed, nem vagy ma jóban a Világgal, inkább zárd ki a külvilágot, amíg nem sikerül helyére billentened a lelki békédet!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a környezetedben, akivel tulajdonképp nem is álltok egymáshoz olyan közel, mégis mivel te mész éppen szembe vele, rád zúdít egy olyasfajta titkot, ami számodra egyrészt roppant kellemetlen, másrészt pedig nem a hétköznapi és könnyű kategóriából való. Hirtelen nem is tudsz mit kezdeni a szituációval, legszívesebben egy tollvonással visszacsinálnád az egészet, ám mivel ez nem a varázslóiskola, ezért kénytelen vagy a helyén kezelni a dolgot. Mindenekelőtt tudasd az illetővel, hogy nem épp te vagy a legalkalmasabb arra, hogy mentőövet dobj neki, de ha már így alakult, megpróbálsz segíteni. Ügyelj azonban arra, hogy ne vállalj olyasmit, amivel bajba sodorhatod magad, hisz az egész nem ér ennyit!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem túl pozitív gondolatok kavarognak a fejedben egy bizonyos üggyel kapcsolatban, amelyek végül abban is megakadályozhatnak, hogy hiba nélkül, vállalható eredménnyel teljesíts. Mivel nincs még minden veszve, épp ezért igyekezz összeszedni magad és kizárni azokat a negatív dolgokat, amelyeket könnyen bevonzhatsz, mindezt annak érdekében, hogy ne ezen múljon a küldetés kimenetele. Csakis arra összpontosíts, hogy ha beleadsz apait-anyait, akkor bizony nem okozhat gondot az, hogy hiba nélkül végigmenj az akadálypályán, épp ezért tedd oda magad, amennyire csak lehet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Több lehetőséget hittél egy bizonyos dologban, mint amennyi benne volt, a hétvége első napján azonban roppant nagy csalódással konstatálod, hogy az egész a visszájára sül el. A nagy hason csúszásnak érzed is azonnal minden hátulütőjét, mely érthető módon nem lelkesít annyira. Ne aggódj, nem minden helyzet ugyanolyan, ez most pont nem jött a legjobban ki, mely azonban korántsem jelenti azt, hogy más szituációknak is hasonló végkimenetelük lesz. Ne veszítsd el a lelkesedésedet, vondd le a megfelelő konzekvenciát a dologból és gyorsan zárd le, mielőtt tovább emésztenéd magad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában véve hajlamos vagy túlszeretni embereket, ha valakitől pozitív érzelmeket kapsz, százszorosan adod vissza, emiatt roppant népszerű vagy a környezetedben. Vigyázz azonban, hiszen akadnak bőséggel, olyanok is, akik kihasználnak, az irányodba táplált érzelmeik hamisak és abszolút átlátszóak. Igyekezz tehát szelektálni és csak azoknak osztani a szeretetedből, akikről pontosan tudod, hogy nem fognak visszaélni vele. Az Élet sajnos nem egy rózsaszín világ, próbáld tehát megóvni magad a csalódásoktól!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, a karácsony közeledtével végre kezd minden összeállni ahhoz, hogy megvalósítsd a terveidet, ami roppant nagy lendületet adhat. Mielőtt nekifutsz azonban az utolsó nagy rohamnak, előtte mindenképp győződj meg arról, hogy ideálisak-e a körülmények és csak abban az esetben rugaszkodj el, ha biztos vagy magadban. Lesznek ugyan körülötted, akik mindenféle akadályokat hárítanak eléd, ne haragudj meg emiatt azonban rájuk, hisz nem rossz szándékból állnak az utadba, ők csupán féltenek attól, hogy túl sokat vállalsz. Légy türelmes és amennyiben van rá kapacitásod, abban az esetben segíts nekik nyugtasd meg őket, hogy ezek a lépések mindenképp szükségesek ahhoz, hogy nyugodtan teljesen az éjszakáid!

NYILAS (november 23-december 21)

A hétvége első napján konfliktushelyzetbe kerülhetsz a közvetlen környezeteddel, te ugyanis váltig állítasz egy bizonyos dolgot, ők azonban abszolút nem hisznek neked, mely érthető módon felháborít. Mielőtt azonban olyannyira elmérgesedne a helyzet, előtte igyekezz a helyzetet higgadtan kezelni és nem engedni, hogy a pillanatnyi indulataid vezéreljenek. Közeleg a Szeretet ünnepe, ne most akarj mindenáron vitába keveredni, inkább hagyd, hadd higgyen bárki, amit csak szeretne, te a karácsonyi készülődésbe fektesd inkább az energiáidat, ne abba, hogy meggyőzd a környezetedet az igazadról!

BAK (december 22-január 20)

Időnként jól esik egy kis lopott idő, amikor nem a másoknak történő megfelelésről szól az életed, hanem csakis önmagadra koncentrálhatsz, hisz a boldogságodat helyezheted előtérbe, nem azt, hogy ki és mivel lenne elégedettebb a jelenleginél. Végezz tehát el minden kötelező teendőt a hétvége első napján és ha sikerült lezárnod mindent, akkor a nap hátralevő részében találj olyasféle elfoglaltságot, ami a lelkedre abszolút pozitív hatással van és egy kicsit feltöltődhetsz általa. Jól eső érzés az, hogy nem nyaggat senki a határidőkkel, az el nem végzett teendőddel, hisz te most nyugodt lelkiismerettel végre azt csinálhatsz, amit akarsz. Majd hétfőn visszaszállsz a mókuskerékbe!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasmire vágysz a hétvége első napján, melyet ebben a pillanatban kissé nagy misztikum övez, neked mégis roppant módon izgatja a fantáziádat. A közvetlen környezeted ugyan óvva int attól, hogy pont az ünnepek közeledtével kezdj ilyesfajta orosz rulettbe, te azonban egyre inkább szeretnél belevágni. Amennyiben felkészültnek érzed magad mentálisan és fizikailag is, abban az esetben a legnagyobb céltudatossággal el is indulhatsz az álmaid megvalósításának útján, a környezetednek pedig igyekezz elmagyarázni, hogy a történelemben még senkinek nem sikerült úgy maradandót alkotnia, hogy örökös félelme meggátolta a legapróbb lépések megtételében is!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszabb ideje zavar már az, hogy van valaki a környezetedben, aki mindenféleképp szeretné átvenni feletted az irányítást, ennek okán akaratán kívül ellehetetlenít. Mivel azonban te szeretnéd a saját utadat járni, épp ezért ne engedj teret annak, hogy bárki megfosszon a függetlenségedtől, finoman, diplomatikusan, mégis határozottan állj ki az elveidért a saját védelmedben. Nyilvánvalóan az illető sem rossz szándékkal szeretne irányítani, azt azonban meg kell értenie neki is, hogy a saját életedben te vagy a legkompetensebb személy!