Napi horoszkóp április 15.: a Bikáknak érdemes levetkőzniük a kisebbségi komplexusukat, a Szüzek karnyújtásnyira vannak a kitűzött céljuktól

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 15.

KOS (március 21-április 20)

Túl sok impulzus ért az utóbbi időben, számos fajsúlyos esemény részese lehettél, emiatt egyfelől rendkívül hálás vagy, másrészt viszont kissé leterheltnek érzed magad, mely indokolatlan érzelmi kitörésekben jelentkezik. Értelmezheted ezt egyfajta jelként is, hogy kezdesz elfogyni lelkileg, ennek elkerülése érdekében tehát érdemes meghúznod egy viszonylag vastagabb vonalat és a közeljövőben arra összpontosítani inkább, hogy feltöltődj, hogy ismét helyre billenjen a belső harmóniád. Tegyél félre mindent, ami zavar és arra koncentrálj, hogy pozitív impulzusok érjenek, kapcsolódj ki akár egyedül, akár a szerelmeddel, akár a barátaiddal, hidd el, jót fog tenni neked!

BIKA (április 21-május 20)

Örökké elégedetlen vagy önmagaddal, mind külsőleg, mind a belső tulajdonságaidat tekintve hajlamos vagy arra, hogy a negatívumokra helyezd a hangsúlyt. Folyamatosan azon dolgozol, hogy mások előtt titkold ezt a kisebbségi komplexusodat, amely miatt soha nem tudsz önazonos lenni. Próbáld a pozitívumokat előtérbe helyezve elfogadni magadat, hiszen te is egy értékes ember vagy, rengeteg olyan jó tulajdonsággal, amely miatt a környezeted szeret és elfogad. Békélj meg a saját testeddel és lelkeddel, mert a nagy elégedetlenségben elfelejted megélni a mindennapok örömét! Próbálj boldog lenni!

IKREK (május 21-június 21)

Komoly terveket szőttél a közeli jövőre nézve, melyek hosszabb távon lesznek jövedelmezőek. Előfordulhat azonban, hogy egyedül kevés leszel ahhoz, hogy megvalósítsd valamennyit, épp ezért érdemes keresned valakit a környezetedben, aki alkalmas lehet az együttműködésre, egyetért veled és hajlandó némi áldozatot is hozni azért, hogy osztozzatok a sikerben. Amennyiben megtaláltad őt, ne vesztegessétek az időt, ugorjatok fejest a munkába, mert az idő véges. Menjetek végig minden lépésen töviről hegyire és csak akkor induljatok el, ha készen álltok, hiszen arról mégicsak meg kell győződnötök, hogy a víz sekély-e, avagy mély, amelybe fejest szeretnétek ugrani, nem igaz?

RÁK (június 22-július 22)

Egy hozzád közel álló személy abszolút domináns szerepet próbál betölteni az életedben, kissé fojtóan elvárva, hogy az ő értékrendje szerint cselekedj bizonyos helyzetekben. Ami téged illet, roppant nehezen éled meg azt, hogy az illető elég mélyre mászik a téged érintő ügyekbe, sokszor kéretlen tanácsokkal bombázva. A saját nyugalmad érdekében elérkezett tehát a pillanat, amikor érdemes erre finoman, ám annál határozottabban felhívnod a figyelmét, hiszen mégiscsak a te életedről van szó, neked kell tehát élned, nem másoknak. Amennyiben valóban fontos vagy számára, abban az esetben a jövőben érezhetően a háttérből szurkol majd neked, így nem sérül a kapcsolatotok, ha pedig mégis megsértődik, az sem a te problémád!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Leleményességednek és talpraesettségednek köszönhetően sikerül megugranod az előtted álló akadályt a hét első napján, ezzel a lendülettel pedig úgy gondolod, hogy játszi könnyedséggel tudsz bármivel megbirkózni, talán a szokásosnál kissé magasabb lóról letekintve. A többiek a csodádra járnak, hogy vajon miféle doppingszer hatására vagy képes ilyen magasságokig emelkedni, mely még nagyobb lendületet ad. Ne bízd azonban el magad, eggyel szerényebben tekints a teljesítésre váró feladatokra, hiszen bármikor jöhet egy olyan fordulat, amely visszaránt a földre, ez pedig lehetséges módon fájdalmas tapasztalás lehet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Karnyújtásnyira vagy az általad korábban kitűzött cél elérésétől, tulajdonképp csupán méterek választanak el a diadaltól, amikor hirtelen megtorpansz és elbizonytalanodsz. Magad sem érted ennek az okát, megmagyarázni sem tudod, ami pedig még ijesztőbb, az az, hogy fogalmad sincs miképp kászálódj ki minhamarabb a pillanatnyi kátyúból. Elsősorban ne hagyd, hogy bizonyos megérzések kizökkentsenek, csak saját magadra koncentrálj, illetve az elérni kívánt célodra. Van ilyen helyzet, amikor az embert a saját elméje vicceli meg, neked azonban az a feladatod, hogy ezeket a zavaró tényezőket megtanuld kizárni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Gyakorlatilag minden arannyá válik a kezedben már rögtön a hét első napján, melyet te, magad is igen nehezen hiszel el, mégis igaz, épp ezért nem kell tehát rohannod a feladatok teljesítése után, hiszen nem szorít semmiféle határidő. Ez pedig nem jelenthet mást, mint azt, hogy végre több időd jut azokra az elfoglaltságokra, amelyek eddig háttérbe szorultak. Igyekezz olyan programot szervezni, amely nem feltétlenül jelenti a legnagyobb kihívást, de mégis minőségi időtöltésnek számít. Olyanokkal vedd körbe magad, akik által lelkileg töltődhetsz, hidd el, rendkívül nagy lendületet adhat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rég nem látott ismerős kavarja fel az állóvizet a hét első napján, a már-már kissé monotonná vált, szürke hétköznapjaidon. Kellemes csalódás ér, hisz nem számítottál rá, hogy ilyen sokat változott előnyére az illető. Mivel készen állsz egy új kapcsolatra, adj egy esélyt a dolognak, hisz nem tudhatod, mi sül ki belőle, beszélgessetek, töltsetek minél több időt együtt és próbáld feltérképezni, hogy érdemes-e komolyabb dolgokban gondolkodnod, vagy csupán marad egy jó barátság. Ne evezz olyan vizekre, ahol elsüllyedhet a hajód, inkább játssz biztonsági játékot!

NYILAS (november 23-december 21)

Annyira tehetséges vagy az élet több területén, hogy mások a csodádra járnak, te azonban nem igazán teszed oda magad azért, hogy sikereket érj el, ehelyett kissé hebrencs módon elkótyavetyéled a benned rejlő tálentumot. Amennyiben azonban szeretnél valaha valami maradandót alkotni, abban az esetben érdemes megtalálnod a számodra legmegfelelőbb utat és bizonyos projektekbe valós energiát fektetni, hiszen a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Felnőtt ember lévén a saját érdekedben próbálj érettebb hozzáállással megközelíteni az élet bizonyos területeit, hidd el, hosszabb távon csak profitálhatsz belőlük!

BAK (december 22-január 20)

Olyasmiről ábrándozol a hét első napján, amely a jelenlegi élethelyzetedben gyakorlatilag elérhetetlennek tűnik, ennek ellenére te beleültél a hintába, melyben egyre magasabbra hajtod magad. A zuhanást azonban elkerülendő, próbáld belátni, ha valamihez nem vagy még elég tapasztalt, inkább olyan célkitűzéseket találj, amely nem a csalódást predesztinálja. Szerencsére az élet optimális esetben nem egy versenyfutás az idővel, alaposan nézz tehát körül, inspirálódj, kósolj bele mindenbe és higgy abban, hogy megtalálod azt a tevékenységet, amely valós boldogságot tartogat számodra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé csalódottnak érzed magad a hét első napján, nem az általad elvárt tempóban haladnak ugyanis az ügyeid, ezek között vannak ráadásul olyanok is, amelyeket te, magad önerőből nem tudsz előrébb mozdítani. Attól azonban, mert bosszankodva, széttárt karokkal, értetlenül állsz, sajnos még semmi fog történni. Amennyiben kimerült az eszköztárad, abban az esetben kérj tanácsot egy olyan személytől, akiben megbízol. Hátha ketten meg tudjátok oldani a jelenleg megoldhatatlannak tűnő ügyeket, így fellélegezhetsz. Ne feledd, nem mindegy az sem, hogy miképp tekintesz a helyzetre: a pohár félig tele van, avagy félig üres!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján lehetőséged nyílik arra, hogy egy viszonylag szokatlan kihívásban mérettesd meg magad, amellyel korábban gyakorlatilag köszönőviszonyban sem voltál. Az ismeretlen helyzet okán az első pillanatban megremeg ugyan a lábad, ám ha belegondolsz, akkor rájöhetsz, hogy tulajdonképp vonz az izgalmas kaland, sejted, hogy ha nem próbálnád ki magad benne, biztosan hosszú ideig bánnád a gyávaságodat, épp ezért nem érdemes sokáig hezitálnod. Ugorj fejest a mély vízbe és tanulj meg kartempózni, ne feledd, ha csupán kapálózol, akkor bizony előbb-utóbb megfulladsz. Hidd el, semmi nem történik véletlenül, az is lehet, hogy te most értél meg a nagyobb kalandokra, ne félj tehát önmagadnak is bizonyítani!