Napi horoszkóp április 14.: a Bikák kissé sarokba szorított helyzetbe kerülnek, a Mérlegeknek érdemes időt szánniuk a kikapcsolódásra

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 14.

KOS (március 21-április 20)

Olyasmin bosszantod fel magad a hét utolsó napján, ami az értékrendedbe a legkevésbé sem fér bele, azt pedig végképp nem érted, hogy mások hogy tudnak azonosulni ezzel a bizonyos dologgal. Felhevült érzelmi állapotodban hajlamos vagy elhamarkodottan ítélkezve hangot adni negatív véleményednek, ám mielőtt kellemetlen helyzetbe sodrod magad, érdemes kellő higgadtsággal kezelned a helyzetet és több oldalról is megközelítened ahhoz, hogy objektív véleményt alkothass. Időnként jobban teszed, ha nyugalmat erőltetsz inkább magadra, hisz sokkal több energiádba kerül a magyarázkodás amiatt, hogy esetleg tévesen ítélted meg a helyzetet. Igyekezz önuralmat gyakorolni!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzetben kényszerít ki valaki belőled egy fontos döntést, amelyben igen-igen nehéz feketét vagy fehéret mondanod, ettől pedig rendkívül dühös vagy, hisz nem szereted ezeket a sarokba szorított állásfoglalásokat. Ezúttal azonban nincs más választásod, mihamarabb meg kell hoznod ezt a bizonyos döntést, amely szituációból megtanultad, hogy legközelebb igyekezz minden porcikáddal elkerülni azt, hogy mások ilyenformán gyakoroljanak uralmat feletted, hisz ezek a legtisztességtelenebb kategóriából való lépések. Bármennyire nehéz, próbálj objektíven gondolkodni és úgy véleményt alkotni, hogy később ne kerülj kelepcébe emiatt!

IKREK (május 21-június 21)

Noha általában abszolút nem jellemző rád a félelem, a hét utolsó napján mégis egy nagy lépés előtt torpansz meg, valahogy azt érzed ugyanis, hogy nem a megfelelő vágányon visz az utad. Mivel nem tartod alaptalannak ezt az érzést, így vizsgáld meg mihamarabb, hogy van-e vajon alapja az aggodalomnak, avagy csupán te táplálod ezeket az illúziókat. Ne félj tágítani a határaidat hisz és vállalni a kockázatosabb kalandokat is. A bátorság a te döntésed!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján olyasmiben próbálhatod ki magad, amelyben azelőtt még sohasem volt részed. Abszolút felvillanyoz a kínálkozó lehetőség, a dolog extrémitása pedig az, ami a kedélyeidet borzolja, hisz nem mindennap kínálkozik ilyesfajta alkalom arra, hogy új élményeket szerezz, ezért tehát mindenképp érdemes megragadnod. Ne félj a kihívástól, ha elhasalsz, legfeljebb felállsz, leporolod magad és tovább mész. Másképp hogyan is szerezhetnél élményeket vagy élettapasztalatot, nem igaz?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Minden jött-mentnek igent mondasz minden szívesség kérésre, képtelen vagy felmutatni bárkinek is a STOP táblát, ennek eredményeképp tehát folyamatosan saruba szorulva küzdesz egyszerre millió feladattal. Mivel azonban neked sem lehet célod az, hogy a végletekig kihajts magadból minden energiát, épp ezért eljött az ideje annak, hogy a sarkadra állj és végre megtanulj nemet mondani. Lásd be, egyszer el kellett jönnie ennek a pillanatnak is, örökké nem állhatsz ugyanis mások szolgálatában, a saját kontódra. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, inkább úgy gondolkodj, hogy ezúttal a te érdekeid helyeződnek előtérbe!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napján, az utolsó másodpercekben jut eszedbe, hogy kihagytál egy fontos részletet egy bizonyos ügyben, ezen azonban sok múlhat. Meglehetősen megfeszíti a munkatempódat az, hogy időre teljesítsd a kitűzött célt, mellyel egyenes arányosságban növekszik a hibázás lehetősége is. Ne kapkodj, mindent megfelelően rendszerezz, dolgozz koncentráltan és higgy a sikerben. Ha ezek mind megvannak, akkor nincs az a cunami, ami elmossa a kiemelkedő eredményt! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az utóbbi időben egymást érik a nagy projektek, a relatíve nagyobb áldozatokkal járó feladatok, ami nagyon sok energiát kivesz belőled, úgy érzed, nagyon nehezen tudsz kiszállni egy-egy napra a mókuskerékből. Mivel azonban ágynak mégsem szeretnél esni a kimerültség következtében, épp ezért a hét utolsó napjára ne vállalj már nagyobb volumenű feladatokat, inkább igyekezz szép sorban végigvenni a jelenleg futó ügyeket. Ne akarj mindenáron mártír lenni, hisz neked is jár a kikapcsolódás, hívd el egy jó barátodat vacsorázni, beszélgessetek munkától független dolgokról, egyszóval töltekezz egy kicsit lelkileg!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a környezetedben túl sokat vár el tőled, folyamatosan feljebb és feljebb helyezve a lécet veled szemben. Mivel azonban neked cseppet sincs ínyedre ez a fajta teljesítménykényszer, épp ezért teljes határozottsággal tudasd vele, hogy fordítva ül a lovon, nem ártana tehát felfognia, hogy te nem az az ember vagy, akit csak úgy belekényszeríthet bárki bármibe. Nyilván nem úgy kell ezt közölnöd vele, hogy aztán neked kelljen bocsánatot kérned, lehet ezt úgy is kommunikálni, hogy értsen belőle, de ne bántsd meg közben!

NYILAS (november 23-december 21)

Örökké elégedetlen vagy a teljesítményeddel, mindig többet szeretnél kihozni abból, ami egy-egy ügyben benne van, a maximalizmusodból nagyon nehezen adsz tehát lejjebb. Ez sokszor kellemetlen helyzetet idéz elő a közvetlen környezetedben élőkkel, hisz ők már tovább léptek, te pedig még mindig szeretnél valamiféle eredményt kicsikarni a számodra valamit jelentő dolgokból. A hét utolsó napján azonban egy bizonyos helyzetben önmagadtól jössz rá arra, hogy nem érdemes a drága idődet vesztegetni, illetve olyasmivel lefoglalni magad, ami nem jár semmiféle sikerélménnyel. Igyekezz a jövőben többször előásni magadból ezt s fajta gondolkodást, hidd el, sokszor nagyobb hasznodra válhat, mint gondolnád!

BAK (december 22-január 20)

Egy bizonyos feladatban egyedül próbálsz boldogulni a hét utolsó napján, makacskodásodnak azonban csúnyán meg is fizetheted az árát, hiszen rendkívül nagyot hasalhatsz egy banánhéjra rálépve. A környezetedben többen meg is jegyzik, hogy időnként jobban tennéd, ha lejjebb adnál a konokságból és teret engednél mások szabad véleménynyilvánításának. Hidd el, hosszú távon valóban sokkal jobban jársz, ha lazítasz és másokat is engedsz érvényesülni, a népszerűségi indexednek pedig kifejezetten jót tehet az, ha nyitottabban gondolkodsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Elég jövedelmező üzletet üthetsz nyélbe a hét utolsó napján, mely relatíve sok hasznot hozhat számodra. Ehhez azonban neked is tenned kell valamit, ami hozzájárul a sikerhez, nem várhatsz ugyanis arra, hogy majd magától megy minden, neked pedig csupán a babérokat kell learatnod. Cselekedj tehát, amíg a helyzet lehetőséget ad, hisz a mondás is úgy tartja, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Hidd el, nagyon boldog leszel a végén, ám ezért neked is tenned kell, nem csupán karba tett kézzel a csodára várni!

HALAK (február 20-március 20)

A környezeted az esetek döntő többségében arcátlanul használja ki a segítőkészségedet, te pedig azt gondolod, hogy valóban segítségre szorulnak, épp ezért általában naivan engeded is kihasználni magad. A hét utolsó napján azonban valahogy hirtelen felkapcsolódik a világítás a fejedben és rájössz arra, hogy miközben mások pecsenyéjét sütögeted, addig a tiéd kormosra fog égni. Épp ezért elérkezett a pillanat, hogy lerázd a láncaidat és a jövőben arra koncentrálj, hogy a te életutad boldog és teljes legyen, ne másokét helyezd előtérbe, hidd el, hosszú távon sokkal jobban járhatsz!