Napi horoszkóp április 13.: az Ikrek nem várt eredményt érnek el, a Skorpióknak nagyobb bátorságra lesz szükségük a sikerhez

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 13.

KOS (március 21-április 20)

Mindenáron szeretnél valakinek a segítségére lenni a hétvége folyamán, teljes meggyőződéssel gondolod ugyanis, hogy a másik szívesen venné az általad dobott mentőövet. Ebből fakadóan nem is érted, miért nem ragadja meg, hisz te pontosan tudod a megoldást, valamilyen oknál fogva azonban mégsem ugrik ki a bőréből. Könnyen lehet azonban, hogy nem épp a legjobban ítéled meg a helyzetet, hisz nem a kapálózás nem összetévesztendő a szinkronúszással. Elképzelhetően tehát az illetőnek nincs is szüksége arra, hogy segíts neki, te vagy az, aki túlbuzgón mindenáron hőssé szeretnél válni. Hagyd inkább, hogy saját maga boldoguljon, ha esetleg kudarcot vall, az sem a te problémád!

BIKA (április 21-május 20)

Túl sok energiát fektetsz egy olyan dologba, amiről egyáltalán nem garantált, hogy sikerre is tudod vinni. Nemes dolog a kitartás, ám azért arra érdemes ügyelned, hogy ne minden figyelmedet és erődet erre vesztegesd el, próbálj megtartani egy egészséges szintet, mert így nem marad majd más dolgokra sem időd, sem energiád. Természetesen teljes erőbedobással küzdhetsz, hisz maximalista vagy, ám észre kell venned azt is, hogy meddig érdemes menned, meddig látsz még perspektívát a dologban. Amennyiben feleslegesnek ítéled meg az érte futott köröket, abban az esetben inkább zárd le az ügyet és fuss neki olyan kihívásoknak, amelyektől reálisabb sikert remélhetsz!

IKREK (május 21-június 21)

Nem várt eredményt hoz egy bizonyos ügy a hétvége első napján, amelybe nem is olyan régen kezdtél bele, épp az idő rövidsége miatt ez rendkívüli büszkeséggel tölt el, hisz nem gondoltad volna, hogy ilyen gyorsan kezdheted learatni a babérokat. Ne feledd azonban, ez csupán részeredmény, ettől a teljes siker még abszolút nem garantált, épp ezért ne engedd, hogy megrészegítsen, dolgozz továbbra is szerényen, alázattal, ahogyan eddig is tetted és meglátod, nem lesz kérdés az, hogy végül gond nélkül átszakíthasd a célszalagot! Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Kezded elveszíteni a türelmedet egy bizonyos dologgal kapcsolatban, úgy érzed, teljesen feleslegesen futod a köröket, abszolút semmi eredményt nem értél el, ennek következtében pedig egyenesen feldühít, hogy csak monoton módon menetelsz anélkül, hogy a célvonal feltűnne a látóhatáron. Nem érdemes azonban most hátat fordítanod, ha már eddig eljutottál, inkább szedd össze minden erőd, kitartásod és akard a sikert. Senki nem mondta, hogy magától az öledbe fog hullani, ne feledd azonban, hogy sokkal édesebb lesz az íze annál, mint ha csak úgy készen kaptad volna. Menj tovább, hisz az utad még korántsem ért véget!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában véve hajlamos vagy arra, hogy rosszul kezeld a kritikát, amelyet bárki megfogalmaz veled szemben, ilyenkor általában arrogánsan reagálsz és sértődötten fordítasz hátat az adott helyzetnek. Így azonban elég sok konfliktussal találod szemben magad a mindennapi életben, ami nem feltétlenül vezet jó irányba. El kellene inkább döntened, mi a fontosabb számodra: az, hogy engeded-e, hogy a veled szemben megfogalmazott, akár építő kritika is ennyire befolyásolja a viselkedésedet, avagy inkább megtanulod kizárni és diplomatikusan kezelni az ilyesmit. Hidd el, sokkal kevésbé fog a vérnyomásod elmozdulni a normál tartományból, ha sikerül bizonyos szituációkon kívül helyezned magad. Ne engedd, hogy mások véleménye ennyire mérvadó legyen számodra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Bármilyen feladatnak nekilátsz, mindig szükséged van arra, hogy mások motiváljanak, illetve elismerjék a legkisebb részeredményt is, általában ez az, ami továbblök az úton. A hétvége folyamán azonban valahogy mégsem jön visszaigazolás, melynek nyomán az is megfordul a fejedben, hogy talán nem ez a te utad, lehet, hogy másfelé kellene menned. Amennyiben azonban mindig arra vársz, hogy a környezeted mit szól, abban az esetben lehetséges módon soha nem fogsz tudni egyről a kettőre jutni. Bízz inkább magadban és ne másokra alapozz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagyon pontosan kiszámítottál mindent egy bizonyos ügy kapcsán, sokat fáradoztál azért, hogy a körülmények ideálisak legyenek ahhoz, hogy teljesen simán végigmenj az akadálypályán. A hétvége folyamán azonban mégis úgy tűnik, hiba csúszik a számításaidba, olyan váratlan történések befolyásolják ugyanis a helyzetet, amelyek gyors és hatékony beavatkozást igényelnek. Ez is azt bizonyítja, hogy nem mindig lehet a matematikára alapozni mindent, hisz vannak bizonyos dolgok, amiket bármennyire is szeretnél, egyszerűen nem tudsz befolyásolni. Próbálj globálisan tekinteni a dolgokra, ne csak részleteket láss, hiszen így csupán csak részeredményeket tudsz felmutatni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egészen eddig nem volt bátorságod nekifutni egy bizonyos feladat teljesítésének, nem érzed ugyanis elég tapasztaltnak magad ahhoz, hogy játszi könnyedséggel teljesíthesd, másképp pedig nem mersz beleállni. Amennyiben azonban örökké egy helyben toporogsz, abban az esetben bizony előbb vagy utóbb, de elfogynak a hozzávalók, neked pedig lehet, hogy nem lesz már lehetőséged ugyanolyan ízletesre készíteni a végeredményt. Ne arra figyelj tehát, hogy milyenek a körülmények, ez van most, ebből kell a legjobbat kihoznod. Igyekezz összeszedni minden bátorságodat és magabiztosságodat, meglátod, menni fog minden, mint a karikacsapás!

NYILAS (november 23-december 21)

Az őszinteség derék dolog, a hétvége első napján azonban találkozhatsz annak árnyoldalával is, valaki ugyanis kéretlenül szembesít a véleményével, ami csak azért dühít fel, mert nem vagytok különösebben közeli kapcsolatban ahhoz, hogy szó nélkül kelljen elfogadnod és elismerned az álláspontját. Ne hagyd tehát magad elnyomni, határozottan, ám cseppet sem arrogánsan közöld vele, hogy köszönöd ugyan az őszinte szavakat, de inkább majd te megítéled a helyzetedet. Ne befolyásoljon egy pillanatra sem, hogy mit gondol rólad az utca embere, csakis magadnak tartozol elszámolással, ne az terelje el a figyelmedet, hogy másoknak mi a véleménye, ráadásul olyan személyeknek, akik jelentéktelenek számodra!

BAK (december 22-január 20)

Nem-igen voltál ugyan felkészülve, mégis úgy hozza a helyzet a hétvége folyamán, hogy egy bizonyos ügyben neked kell kimondanod kitenned a pontot a mondat végére. Te azonban abszolút nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy ekkora felelősséget vállalj magadra, így eleinte visszakozol attól, hogy a helyzet élére állj. Felesleges azonban megijedned a feladattól, hisz olyan értékrendet képviselsz, amellyel rossz irányba biztosan nem fogod befolyásolni az ügy kimenetelét, ráadásul mindenki csak benned bízik. Nyilván nem véletlenül adnak ennyire a szavadra, korábban ugyanis már bizonyítottad a rátermettségedet és határozottságodat, most se félj tehát kiállni amellett, amit képviselsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl sok impulzus ért az elmúlt napokban, melyeket nem nagyon tudtál eddig feldolgozni, úgy érzed ugyanis, hogy megállíthatatlanul futsz egy mókuskerékben, melyből képtelen vagy kiszállni. Szerencsére ezen a hétvégén azonban végre lassíthatsz egy kicsit, mindent végiggondolhatsz és a megfelelő helyükre illeszthetsz az óriási puzzle-játékban. Hidd el, a nagy zaj után jót tesz majd egy kis csend, fordulj magadba és morfondírozz azon, mi és miért történt, illetve hogy mindez rád nézve milyen hatással volt. Nem kell mindig rohanni, az életed ugyanis nem versenyfutás, ahol az a legfőbb cél, hogy mindenkit legyőzve te szakíthasd át elsőként a célszalagot. Lassan járj, tovább érsz!

HALAK (február 20-március 20)

Munkával és rohanással teli napokon vagy túl, melynek nyomán teljesen lemerültek az energiaraktáraid. Ezen a hétvégén elérkezett tehát a pillanat, amikor leteheted a lantot és csakis arra koncentrálhatsz, hogy megfelelőképp kipihend magad annak érdekében, hogy teljes mértékben feltöltődj. Egyszerűen csak add át magad a semmittevésnek, a pihenésre koncentrálj, hisz időnként meg kell tudnod húzni egy határt, az egészséged ugyanis is rámehet a nagy hajtásra. Ne engedd, hogy bárki bármilyen feladatokat bízzon rád, ezúttal bárki bármit kér, diplomatikusan utasítsd vissza és helyezd magad előtérbe, mindenki fölé. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz te is halandó ember vagy, akinek végesek az energiaraktárai!