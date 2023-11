A Nagy Ő: Kiderült, hogy Jákob Zoltán együtt maradt-e Bettivel

Véget ért TV2-őn futó A Nagy Ő című műsor, amiben Jákob Zoltán, Magyarország 39. leggazdagabb embere kereste a szerelmet 17 hölgy között. A fináléra már csak ketten maradtak, Nati és Betti küzdött azért, hogy Zoltán kegyeit elnyerje. Míg Nati egy romantikus, faházas randival és a szüleivel lepte meg a férfit az utolsó randijukon, addig Betti a családi házában látta vendégül őt. Jákob Zoltán elárulta, hogy mindkét hölggyel közel kerültek egymáshoz, így nehéz volt meghoznia a végső döntést.

A műsor legvégén aztán kiderült, Bettit választotta, és ahogy fogalmazott, neki adta a szívét. Az utolsó felvételeken azt lehetett látni, hogy közösen szabadon engedtek pár fehér galambot, ám Betti nem szólalt meg azzal kapcsolatban, hogy milyen érzések kavarognak benne – mindezidáig. A Zoltán szívéért versenyző lány ugyanis TikTokon tette közzé a felvételt, amiben elmondja, mit gondolt, miután ő nyerte meg a versenyt.

Mint mondja, ahogy Zoltán kimondta a nevét, úgy szárnyalt a boldogságtól, mint a kis galambok és nagyon várja a folytatást.

„Nagyon pozitívan álltam ehhez, mert megvettem a finálé ruhámat, amiben most is vagyok, úgyhogy nagyon magabiztosan jöttem be. Hiszen, ahogy ránézek Zolira, egyből az jut eszembe, hogy olyan, mint én. Nagyon-nagyon sok a közös, de nagyon sok a különbözet és azokat szeretném kicsit kijavítani.”

Betti a többi versenyzőről is beszélt:

– mondta Betti, aki azt is hozzátette, hogy Csenge szerinte negatív irányba változott, ugyanis olyan álarcot vett magára bent, ami nem ő maga volt.

Zoltán és Betti ma reggel a Mokkában jártak, ahol vallottak kapcsolatukról:

„Véget ért a műsör, Bettit el is vitték a szülei. Hivatalosan nem is találkozhattunk, hogy ne is bukjunk le. Igazán most tudunk kezdeni kibontakozni.”