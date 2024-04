A francia nők már viselik: ez a lapos talpú cipő a szezon egyik legnagyobb trendje

Arra még néhány hetet biztosan várnunk kell, hogy elővehessük a szandálokat és a flip flip papucsokat, és csak a nyári gardróbunkból éljünk. Számos átmeneti darabot mutattunk már be, melyek a 2024-es tavasz kedvencei lesznek: ilyen például a balerina cipő, a loafer, sőt a nagy visszatérő, a vitorlás cipő is. Ami még ebbe a sorba tartozik és a stílusos nők idén is előszeretettel viselik, az a mule papucs, amely egyesíti a balerina cipő eleganciáját és a szandál lazaságát, miközben kényelmes marad.

A mule papucsok eredete egészen a 16. századig nyúlik vissza, ekkor kezdtek elterjedni Európában és Ázsiában egyaránt. Eredetileg is egy elöl zárt, hátul nyitott papucscipő volt, amit gyakran puha bőrből készítettek, előnyük pedig az volt, hogy könnyű volt őket levenni és felvenni. Nevét a francia „mule” szóról, azaz az öszvérről kapta, mivel az állat is egy keresztezésből származó „hibrid”, a házi szamár és a ló keveréke. De nemcsak a nyugati kultúrákban vált népszerűvé, a törökök és az egyiptomiak is hamar felfedezték maguknak és hamarosan elkészítették a saját, egyedi verzióikat.

Az évszázadok során rengetegféle anyagból készítették a mule papucsokat, a 18. és 19. században például selyemből és más luxus anyagokból varrták őket, és ezek igen népszerűvé váltak a felsőbb rétegek körében. A 20. században mindenhol elterjedtek, amikor a divattervezők újra felfedezték és újraértelmezték a klasszikus stílust.

Ma már inkább az elegáns darabok közé soroljuk, népszerűsége pedig abban rejlik, hogy a magas sarkú cipőkkel ellentétben, ezt mindenki tudja kényelmesen viselni. Ráadásul tökéletes átmeneti darabot képez, amikor még nem érezzük komfortosnak nyitott szandálban elindulni reggel. A tervezők a kifutókon is bizonyították, hogy ezt a darabot bizony bármivel lehet kombinálni: legyen szó sortról, hosszú vagy rövidebb szoknyáról, nyári ruháról vagy épp farmerről. A sokoldalú lábbeli, ami a francia nők kedvence, idén is nagyot szól majd a divatrajongó közönség szerint.

