6 trendi cipő, amit újra és újra előveszel majd idén tavasszal

Végre bátran elpakolhatjuk a csizmákat és a meleg kabátokat és élvezhetjük a tavaszi napsütést, ami azt jelenti, hogy a gardróbot is épp itt az ideje átnézni és szelektálni. Idén tavasszal olyan cipőtrendek is felütik a fejüket, melyek megosztónak számítanak. Az évek óta elfeledett vitorlás cipő például biztosan ilyen, de Meghan Markle kedvence, a balerina is ebbe a csoportba sorolható. Szerencsére számos fazon és típus létezik, így nem kell aggódnod, ha az előbb említett lábbelik nem nyerték el a tetszésed. Máris mutatjuk azokat a trendeket, amelyek sokkal általánosabbak és idén is előveheted őket, sőt valószínűleg gyakran kerülnek majd elő a cipős szerkényből.

Sneakerek

Bizony, idén sem mennek sehova, ráadásul rengeteg új fazon és szín jelent meg a piacon, így érdemes körbenézni. Idén egyébként a fehér darab kissé háttérbe szorul, és megjelennek a különböző színes változatok. Persze a fehér az, amit a legkönnyebb kombinálni és amit bármivel viselhetsz, de a színes darabok kreativitásra sarkallnak!

forrás: Getty Images

Mule papucsok

Ez a lábbelik különleges kategóriája, amely sokak kedvence lehet idén tavasszal is, ugyanis kényelmes viselet, miközben garantáltan nem töri fel a sarkad. A papucscipő vagy mule papucs lényege, hogy az eleje zárt, pont úgy fest, mint egy valódi félcipő, miközben a sarka nyitott. Ebben nem fog fázni a lábad, de garantáltan nem lesz melege sem.

forrás: Getty Images

Magas sarkú papucsok

Egy fokkal csinosabb verzió, amelyet persze a melegebb tavaszi napokra ajánlunk. Ebből is jöhetnek a színes verziók, de tarol a fehér is. A kulcs, hogy megtaláld azt a darabot, ami a legkomfortosabb számodra, ugyanis egy ilyen cipőben nem a legkönnyebb járni.

Loaferek

Persze megjelent a vitorlás cipő és a balerina is a piacon, de ettől függetlenül a loafer is ugyanolyan erősen jelen van a trendek között, mint tavaly. Szuper átmeneti darab, kényelmes és csinos, ráadásul nemcsak farmerrel, de szoknyával is jól mutat. Igazi jolly joker választás az irodába!

forrás: Getty Images

Tömbsarkú cipők

Ideje elfelejteni azt a téves elképzelést, miszerint a magas sarkú cipő csak kényelmetlen lehet. Csupán arról van szó, hogy meg kell találnod a számodra legmegfelelőbb fazon. A tömbsarok lehet a kulcs, ha nem szereted a tűsarkú verziót, hiszen ez nemcsak abban segít, hogy biztos lábakon állj, hanem abban is, hogy egész nap kényelmesen érezd magad. Arról nem is beszélve, hogy nagyon csinos és divatos választás!

forrás: Getty Images

Platformos papucsok

Az alacsony lányok kedvence lehet ez a trend, hiszen jó néhány centimétert hozzáad a megjelenéshez egy ilyen darab. A platform tavaly élte virágkorát, de idén sem megy sehova, a papucsok között éled újjá.

forrás: Getty Images