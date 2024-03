A történelmi film egy nagyon izgalmas műfaj, sok szempontból. Egyrészt mindig ott a kérdés, mennyire ragaszkodik a megtörtént eseményekhez, és milyen mértékig engedi meg magának a fiktív elemeket. Vagy valós történetet mesél el kitalált szereplőkkel? Továbbá az is alapjaiban határozhatja meg az elkészítését, hogy mely korszakot dolgozza fel. Világszinten nagyon gyakori téma a második világháború – éppen a napokban tarolt az Oscar-gálán az Oppenheimer – vagy éppen a hidegháború, esetleg az ókor és a középkor.



A hazai filmművészetben ezzel szemben a magyar történelem olyan kiemelt jelentőségű eseményei ihletik meg a művészeket, mint a honfoglalás, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc vagy az 56-os események. Aztán persze ezeket a filmeket sokféleképpen lehet nézni. Más, ha valaki történészként vizsgálja benne a hitelességet, és más az, amikor csak egyszerű mozilátogatóként, iskolai tanulmányainkra hagyatkozva fogadjuk be a látottakat. Így a friss Petőfi-film, a Most vagy soha! premierje kapcsán is érdekes lesz megfigyelni a különböző véleményeket.

Mi viszont 17 másik magyar történelmi filmet gyűjtöttünk össze, amelyeket mindig érdemes újranézni:

Az InStyle Men magazin írása.