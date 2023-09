Keverve szép! Szombaton kerül megrendezésre a Mix World kutyaszépségverseny, ahol a keverék kutyáké lesz a főszerep

Ám ott vannak azok a fajtársaik, akikben több minden, több fajta keveredik. Ők az igazi és utánozhatatlan keverékek, akik nemcsak külsejükben, de lelkükben és személyiségükben is a sokszínűséget, a különlegességet képviselik. Ők azok, akikkel sokszor találkozhatunk a menhelyeken, pedig nekik is ugyanannyi esély járna, mint "aranyvérű" négylábú bajtársaiknak.

forrás: pr

Paulovics Máté két mentett keverék kutyus gazdijaként azonban eldöntötte, hogy itt az ideje a legédesebb mixeknek is esélyt adni arra, hogy megmutassák egyediségüket és szívet melengető szépségüket. Az Ürömi menhely és Noé Állatotthon Alapítvány csapataival karöltve most szombaton, azaz szeptember 9-én megmérettethetik külsejüket hazánk keverék szépségei. Az esemény a Majomhoz nevű szabadtéri helyen lesz, hogy ne csak a kutyás élményt, hanem az időt is élvezhessük. A nem mindennapi szépségversenynek azonban van egy másik fontos célja is, mégpedig az örökbefogadásra ösztönzés, ugyanis nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nemcsak a sajátunkat, hanem egy ártatlan, árva élőlény életét is sokkal jobbá tehetjük vele.



Amit ne felejts el, hogy tündéri kis társadat semmiképp se hagyd otthon. Akár keverék, akár nem, neki is jár egy kis buli!

