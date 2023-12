Használták erődemonstráció és megfélemlítés eszközeként, csábításra, de hatalmat és státuszt is mutathattak vele.

A haj jelentősége azonban nemcsak az emberiség története során változott, hanem a saját életszakaszainkban is más-más üzenetet hordoz. Sőt, kultúránkként is eltérhetnek a hajviseletek.

A haj szimbolikus jelentése Sylvia R. Karasu klinikai pszichiáter szerint a haj többek között határt teremt ember és állat között, a nemek között is nagy eltérés van, és a felnőttek, valamint a gyerekek haja is más. Az egészség és a betegség egyik legszembetűnőbb jelzője is lehet a haj állapota, sőt, a hajviselet politikai ideológiát is képviselhet.



A több éve divatos bob frizurát például a 20. század elején - még mielőtt az 1920-as évek végén széles körben elfogadottá vált volna - gyakran összefüggésbe hozták a könnyűvérűséggel, ráadással androgénnek tartották, amivel a viselője „áthágta a hagyományos nemi normákat”.

Az évszázadok során sok más történet is tükrözte a haj szimbolikus jelentését

A klasszikus irodalomban például Homérosz görög hőse Akhilleus és társai saját levágott hajukkal takarták be Patroklosz holttestét a halotti máglyánál. Azaz a haj egyfajta áldozatot, tisztelgést képviselt. És ott van a bibliai történet Sámsonról és az áruló Deliláról is, aki ráveszi Sámsont, hogy felfedje, hogy a haja az ő kivételes erejének forrása, amitől aztán megfosztják. De számos történet szól arról is, hogy a nők hosszú haja csábító, és ez a felfogás olyannyira erős, hogy a napig él a köztudatban. Ennek persze, megvan a maga evolúciós magyarázata: az egészséges, dús és hosszú haj a termékenység jele, így genetikailag kódolt az, hogy a legtöbben szépnek tartjuk.

A hajnak tényleg van szuper ereje

A haj több száz éve az identitásunk része, kifejezhetjük vele a személyiségünket, de azt is, ha épp lázadunk valami ellen. Habár a frizurák idővel változnak, a kultúra, amelyben élünk gyakran jelentős szerepet játszik abban, hogy mi az elfogadható és mi nem.

forrás: Warner Bros Jennifer Aniston a Jóbarátok című sorozatban folyamatosan diktálta a divatot a hajával, mindenki rá akart hasonlítani a frizurája miatt.

Az viszont kultúrától független, hogy a fő funkciója a bőr és a szem védelme, valamint a hőmérséklet szabályozása, mivel elősegíti az izzadság elpárolgását. A haj emellett növeli a bőr érzékenységét a tapintásra, beleértve a szexuális stimulációt is.



A haj hossza, átmérője és keresztmetszete eltérő, és persze, a színe is, amit a különböző melanin pigmentek aránya határoz meg. A melanin pigmentek az életkorunk előrehaladásával csökken, ami őszülést eredményez. Habár a hajnak gazdag a szimbolikája, valóban van „szuper ereje”: pillanatok alatt képes regenerálódni, elég csak arra gondolni, hogy a korábban fakó haj mennyire selymes és fényes egy pár perces pakolás után.



A haj jelentősége és szimbolikus ereje talán nemcsak regeneráló képességében rejlik, hanem abban is, hogy - általánosságban véve - határokat hoz létre élő és holt között, ember és állat, idős és fiatal, férfi és nő, valamint egészség és betegség között.