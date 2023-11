A Gossip Girl rajongók imádni fogják a legújabb hajtrendet: megérkezett az Upper East Side szőke!

A 2000-es évek trendjei az aranykorukat élik, így minden, ami divatos és menő volt ebben az időszakban, az szinte biztos, hogy most is annak számít (köszönjük a Z-generációsoknak, hogy életben tartják a fiatalságunkat!). Az pedig egyértelmű, hogy a Gossip Girl (csak és kizárólag az eredeti!) című sorozat abszolút beletartozik azokba a menő dolgokba, ami mostanság fel van kapva, ezek után pedig nem meglepő, ha a következő időszak egyik meghatározó hajtrendje is ehhez köthető. Megérkezett ugyanis az Upper East Side szőke, mi pedig készenállunk, ami egyszerre hozza vissza a 2000-es éveket, és egészíti ki tökéletesen az Old Money esztétikát.



A hajtrend meghatározó alakja pedig ki más lehetne, mint az Upper East Side királynője, a gyönyörű Blake Lively, aki számunkra örökre Serena van der Woodsen marad. A könnyed, lezser hullámok, a bohém ragyogás és a gyönyörű melírok mind tökéletesen jellemzik Serenát (és persze Blake-et is), és ezek után azokat is, akik igazán trendik szeretnének lenni a következő időszakban!

forrás: HBO

Mi is az az Upper East Side szőke?

Az Upper East Side szőke egy olyan árnyalat, amit a 2000-es évek szociális elitjének stílusa inspirált, különös tekintettel New York-i luxus negyedre. Praktikusan „koptatott” tövekkel párosul, amit élénk, meleg szőke árnyalatokkal kombinálva érdemes viselünk, így a hajunk visszafogottan és kellően magabiztosan lesz mutatós.



„Ez az az időszak, amikor divatba jött a balayage" - jegyzi meg Ursula Stephen, a híres hajstylist és a Living Proof nagykövete, aki olyan hírességek haját gondozza, mint Zendaya, Rihanna és Rita Ora.

Hogyan érdemes elérni az Upper East Side szőke hajszínt?

A kulcs az, hogy ügyeljünk arra, hogy ne legyen éles színváltás a tövünk és a világosabb hajszínünk között. Ami a tónusokat illeti, meleg és luxus érzést kell kelteniük (arany, méz, bézs), szóval semmiképpen ne legyen a végeredmény túl hideg és steril hatású. „Egyértelműen elmozdultunk a hófehér szőkítéstől a visszafogottabb, old money árnyalatok felé, hogy igazán Upper East Side-i hatást érjünk el" – tette hozzá Ursula.

forrás: HBO

Hogyan viseljük az Upper East Side szőkét 2023-ban?

Az idei Upper East Side szőke változata már kicsit felnőttesebb és határozottan fényesebb, mint a 2000-es években. Ha szeretnéd követni ezt a trendet, ne habozz bevállalni ezt a csillogó és elegáns megjelenést! Sofia Richie-nek például csodásan áll:

Ha te is szőke fürtökkel rendelkezel, vagy bevállalod az Upper East Side szőkét, akkor katt a galériára, mert kiderül belőle, milyen színekbe érdemes öltöznöd, hogy kiemeld a világos fürtjeidet!

