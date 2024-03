Már megszoktuk, hogy Hollywood a csillogásról és gazdagságról szól, talán már fel sem kapjuk a fejünket, mikor kiderül, hogy egyes színészek mennyit kapnak egy filmért. Most viszont egy kicsit azért mégis megdöbbentünk: több mint 163 milliárd forintba került a legmagasabb költségvetésű amerikai produkció. Csak hogy szemléltessük, miért olyan kirívóan hatalmas költségvetésűek ezek a filmek: az idei Oscar-díjra jelölt Barbie 53 milliárd forintba, az Oppenheimer pedig 36,5 milliárd forintba került, és ezzel az összeggel a nyomába sem érnek a minden idők 10 legdrágább filmjének! Természetesen ezek azért jócskán meg is térültek, ugyanis mindegyik elérte legalább az 1 milliárd dolláros bevételt, bár volt köztük több olyan is, aminek a premier után kétséges volt a sikere.

Kattints a galériára, és megmutatjuk minden idők 10 legdrágább költségvetésű filmjét, amik több milliárdba kerültek!

Az InStyle magazin írása.