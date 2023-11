Eláll a lélegzeted, ha meglátod, milyen gyönyörű Mel Gibson szerelme: a 34 év korkülönbség sem állt közéjük!

Az immár 67 éves színészlegendának, nak olyan nagyszerű filmalkotásokat köszönhet a világ, mint a Mad max-filmek, A hazafi, a Jelek, A rettenthetetlen, a Visszavágó, a Maverick, a Halálos fegyver-filmek és még sorolhatnánk szinte vég nélkül. 1993 óta rendezőként is dolgozik, ő készítette A Passió, az Apocalypto és A fegyvertelen katona című filmeket.

A két Oscar-díjas sztár egy New York közelében fekvő kisvárosban látta meg a napvilágot, szülei 11 gyereke közül ő volt a 6., egyben a második fiú. Az ír és ausztrál felmenőkkel rendelkező színész szülei nagyon vallásosak voltak, így az ő hite is erős.

Annak idejében Ausztráliában, Sydney-ben iratkozott be drámaiskolába, hogy kitanulhassa a színészmesterséget. A diploma után, 1977-ben azonnal elkedzett dolgozni az első Mad Max filmen, aminek főszerepét azért kapta meg, mert „balhés arcnak” tűnt.

ebben a 34 évvel fiatalabb nőben találta meg élete szerelmét

1977-ben, mindössze 21 évesen ismerkedett meg az ausztrál fogászati ápolónővel, Robyn Moore-ral, akivel azonnal egymásba szerettek. 1980-ban egy meseszép katolikus szertartás keretein belül házasodtak össze, házasságukból hét gyermek született, egy lány, Hannah 1980-ban, illetve hat fiatalabb fiú, Edward, Christian, William, Louis, Milo és Thomas. 26 év házasság után Robyn Moore úgy döntött, el akar válni a színésztől, ezért 2006-ban elköltözött közös otthonukból, 2009-ben pedig beadta a bíróságra az ehhez szükséges papírokat. Utóbbit akkor tette meg, amikor Mel Gibsonról megjelent egy csomó lesifotó, amiken egy Oksana Grigorieva nevű zongoristával strandolt. A színész végül összejött a nővel, akitől 2009-ben megszületett Lucia nevű lánya. 2010-ben botrányos körülmények között szakítottak.



tehát tönkrement házassága után sokáig nem találta a szerelmet és a boldogságot, 2014-ben azonban kincsre lelt, ekkor ismerkedett meg egy Costa Ricára tett üzleti út során az egykori lovastornász bajnokkal és írónővel, a nála 34 évvel fiatalabb Rosalind Ross-szal. Szerelmük hajnalán a nő csupán 24 éves volt, azonban azonnal igent mondott az akkor 58 éves színésznek, amikor randira hívta és együtt elszöktek Panamába. Azóta elválaszthatatlanok, egy percet sem töltenek külön. Annak ellenére, hogy a sztárnak már született nyolc gyermeke korábbi kapcsolataiból, nem félt a további gyermekvállalástól, így 2017-ben megszületett közös gyerekük, egy fiú, aki a Lars Gerard nevet kapta. Ezzel kilencszeres apukává vált.



„Nagyon szeretjük egymást. Ő egy felnőtt ember és kölcsönösen szeretjük egymást. Talán van olyan, hogy a korkülönbség gondok okoz, de szerencsére nálunk minden nagyszerűen működik. Szeretem. Mi mást kérhetnék még az élettől?” – mondta kedveséről Mel egy interjúban.

forrás: Getty Images

Rosalind Ross külseje tagadhatatlanul lenyűgöző, az viszont biztos, hogy csak akkor tudjuk sokáig megőrizni a szépségünket, ha teszünk is érte! Az arcápolási praktikák pedig manapság az aranykorukat élik, így, ha te is úgy döntenél, hogy felturbóznád a beauty készleteidet, akkor szuper hírünk van! Megérkeztek ugyanis végre az őszi JOY-Napok (november 9-12.), így lehetőséged lesz beszerezni például ezt a szuper retinolos arckrémet, ami garantáltan lelassítja az öregedési folyamatokat:

Ha pedig érdekelnek az arcfiatalító trükkök, akkor mindenképpen katt a galériára!

Galéria / 7 kép 7 gyakorlat, amivel eltüntethető a toka és megszépíthető a nyak bőre Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria