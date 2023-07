Meghan nagyon kellemetlen ügybe keveredett: mindenki rajta nevet

Azon már meg sem lepődünk, hogy a hírek folyamatosan, szünet nélkül Meghanről és Harryről szólnak, ám a sok pletyka között már mi magunk is összezavarodunk, hogy vajon mi az, ami igaz, és mi az, ami kitaláció...



Legutóbb például az a teória került napvilágra, hogy válságban van Meghan és Harry házassága, és Harry inkább elmenekül Afrikába, hogy kicsit távol legyen a feleségétől. Persze csak akkor fogjuk megtudni az igazságot, ha esetleg tényleg hivatalos információ lesz arról, hogy a pár külön él, az viszont biztos, hogy Meghan még Harry nélkül is képes a címlapokra kerülni...



Történt ugyanis, hogy néhány nappal ezelőtt Meghan ellátogatott egy Santa Barbarán található termelői piacra, ahol sok kép készült róla, a TikTok népe viszont azonnal elkezdett furcsán nézni a dologra... Informátorok szerint ugyanis Meghan rendszeresen hívja a paparazzikat azokra a helyekre, ahová épp elmegy, csak azért, hogy jobb színben tűnjön fel, vagy azért, hogy elvonja a figyelmet a királyi családról. Ilyen volt például, amikor Károly koronázásán Meghan túrázni ment drága dizájner cuccokban, annak ellenére, hogy azzal az indokkal nem utazott aznap Angliába, hogy kisfiának, Archie-nak lesz a születésnapja...



A legutóbbi vásárolgatása pedig hasonlóan gyanús, hiszen a TikTok önkéntes nyomozói kiderítették, hogy a termelői piac csak kedden van nyitva, a képek mégis több nappal később láttak napvilágon, egészen véletlenül pont azon a napon, amikor Katalin hercegnének fontos megjelenése volt Wimbledonban... A szemfüles fanok ráadásul azt is tudni vélik, hogy a piacra tilos bevinni kutyát, Meghan viszont vitt magával egy ebet, mindenféle póráz nélkül...

A dolog furcsasága egyébként, hogy a fotós azóta megvédte Meghan, és nyilatkozatot adott ki, miszerint nem a hercegné hívta őt a piacra és fizette le, bár, ha belegondolunk, miért mondaná el ennek az ellentétjét?



