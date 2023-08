Eláll a szavunk! Meghan Markle szülinapi szettje maga volt a csoda

Sussex hercege és hercegnéje, azaz Meghan és Harry jó néhány hónapig nem nagyon mutatkoztak nyilvánosan, most azonban egy Montecito-i vacsorával ünnepelték az egykori filmsztár 42. születésnapját.



A hercegi pár jókedvűen, mosolyogva és nevetve hagyta el a divatos olasz Tre Lune nevű éttermet, amely az A-listás hírességek kedvence, köztük Kourtney Kardashian és Ellen DeGeneres is megfordul itt, amikor Kaliforniában tölti idejét. Az olasz étteremben az ételek 24 dollártól (9.000 HUF) 61 dollárig (22.000 HUF) terjednek. Egy pizza ára nagyjából 9.000 forintnyi dollár. Az olasz konyha szerelmesei 24 különböző tészta és rizottó közül választhatnak, számos hús- és halétel szerepel a kínálatban, és természetesen mennyei édességek.



Meghan Markle elbűvölően nézett ki egy pánt nélküli, fekete-fehér Posse ruhában, amelyhez szeretett Cult Gaia táskáját viselte és lapos, pántos fekete szandált. A herceg vászonkék ingben és fehér nadrágban kísérte feleségét szerda este. Az étteremben felfigyeltek Travis Barker zenészre is, és csatlakozott hozzájuk jó barátjuk, Matt Cohen, a sussexi hercegné sokéves barátnőjének, Heather Doraknak a férje is.

Harryt és feleségét néhány hete már nem lehetett nyilvánosan látni, a szóbeszéd szerint pedig elég feszültek voltak, mert a brit uralkodó család nem hívta meg őket az Erzsébet halálának 1.évfordulójára tartott megemlékezésekre. A Tre Lune-ban eltöltött este azonban rácáfol arra, hogy gond lenne náluk, Harry pedig gőzerővel készül az Invictus Gamesre, amit 2023 szeptemberében Düsseldorfban rendeznek majd meg.



A különleges sportjáték rendezvényt Harry herceg alapította meg 2014-ben. Az Invictus Gamesen több ország sérült veteránjai, illetve még szolgálatban lévő sérült katonái versenyeznek egymással különféle sportágakban.



