Kiderült: Katalin hercegné az oka, hogy Meghan Markle-t száműzték a királyi családból

Vilmos herceg és Harry herceg köztudottan nem értetek egyet néhány dologban az elmúlt évek során és ugyanez jellemző feleségeikre, Katalin hercegnére és Meghan Markle-re is. A köztük lévő fesztültség pedig állítólag a királynő halálának időszakában is érezhető volt.

A közelmúltban felröppent a hír, miszerint Sussex hercege és hercegnéje már soha nem költözik véglegesen az Egyesült Királyságba, mivel Meghan Markle kijelentette, hogy nem hajlandó "meghajolni" a walesi hercegnő előtt. Most pedig úgy tűnik ő volt az oka annak is, hogy Meghan nem utazott Balmoralba, amikor kiderült, hogy a néhai királynő egészségi állapota megromlott, nem sokkal később pedig meghalt.

A 96 éves királynő, aki a leghosszabb ideig regnáló brit uralkodó volt, szeptember 8-án hunyt el békésen, otthonában, két gyermeke, Anna hercegnő és Károly király pedig végig mellette voltak. Halálakor az észak-skóciai Balmoral kastélyban tartózkodott, és itt gyűlt össze a családja is, miután megkapták a halálhírét. Vilmos herceg, András herceg, Eduárd herceg és felesége gyorsan a helyszínre siettek. Harry herceg pedig azonnal repülőre ült és néhány óra múlva meg is érkezett a helyszínre egy bérelt repülőgéppel.

A hírek szerint Meghan elkísérte volna férjét a Balmoralba, amikor kiderült, hogy nagymamája egészségi állapota megromlott, de végül Harry herceg mégis egyedül érkezett meg a helyszínre már a királynő halála után. A Daily Mail szerint Meghan Markle Katalin hercegné miatt gondolta meg magát. A beszámolók szerint Meghan azon volt, hogy elkísérje Harry-t, de amikor a herceg ezt bejelentette, Károly király elmondta neki, hogy Meghan "nem szívesen látott vendég" a Katalinnal való viszályai miatt.

Nem titok, hogy a testvérek, Vilmos és Harry még mindig nincsenek jóban, és a jelek szerint nem is tervezik a békülést. Nemrég pedig Andrew Morton, a Diana: Her True Story című könyv szerzője kifejtette, hogy véleménye szerint a Meghan és Katalin közötti konfliktus lehet az oka annak, hogy ő és Harry herceg soha nem költöznek már vissza az Egyesült Királyságba. Szerinte Meghannak és férjének is megvannak a saját kötelezettségei az Egyesült Államokban, de egy sokkal személyesebb oka van a távollétüknek.

A szerző a Sky News műsorának vendége volt, ahogy így fogalmazott:

"Hogy Meghan Markle pukedlizni fog valaha Kate Middleton előtt? Nem hiszem. Meghannak és Harry-nek megvan a saját élete, amibe senki sem szólhat bele."

